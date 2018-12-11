Киев днем и ночью: 5 сезон 54 серия

Во вторник, 11 декабря в эфире Нового канала покажут 54 серию 5 сезона сериалити Киев днем и ночью.

Смотрите 54 серию 5 сезона сериалити Киев днем и ночью на Lite РБК-Україна.

Одной из киевских школ крупно повезло. Ведь там в течение почти двух недель физруком работал участник проекта Топ-модель по-украински и герой сериалити Киев днем и ночью Макс Сосновский! И пока школьницы пускали слюни на Физрука, Физрук пускал слюни на директора школы.

"Когда я попал на Топ-модель по-украински, то пообещал себе, что больше никогда не вернусь в эту ужасную неблагодарную структуру – школу, – рассказал Сосновский Новому каналу. – Но судьба сама меня туда привела! Дело было так. Мы с моей подругой Настей пошли на кастинг моделей, и фотограф предложил мне съемку для одного календаря в образе физрука. Конечно, я согласился. Фотосессия проходила в школе. Там я познакомился с директрисой – Анастасией Геннадиевной, которая пробудила во мне такие бурные фантазии, что я решил задержаться в спортзале немного подольше".

Кадр из сериала Киев днем и ночью

Всю свою недолгую работу в школе Сосновский пытался покорить директрису. Для этого он даже снял на видео, как ее муж, тоже учитель, подкатывает к Насте. В решающий момент Макс показал видео Анастасии Геннадиевне. И та, чтобы отомстить неверному супругу, пригласила Физрука к себе домой.

"Когда я учился в школе, то сексуальные фантазии об учителях обходили меня стороной, – говорит Макс. – Просто нас в Могилеве-Подольском учили женщины за 40, а тут... Секс с Анастасией Геннадиевной был прекрасным! И что, что она меня использовала, чтобы отомстить мужу? Ради бога! Главное, что нам было хорошо".

Хитрый план директрисы сработал – муж увидел ее в постели с Физруком, заревновал и плюнул на измены. А Максу из школы пришлось уволиться.

Смотрите новые выпуски сериалити «Киев днем и ночью» со среды по субботу в 1:30 на Новом канале!

Ранее мы рассказывали, что случилось в финале сериала Киев днем и ночью, и чем закончилась эта запутанная история. Также мы публиковали первую серию.

Посмотреть предыдущие серии Киев днем и ночью можно на Lite РБК-Україна.