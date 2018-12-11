Зірка Київ вдень і вночі дала поради, як завоювати хлопця

Фото: Аліна та Назар (Новий канал)

Аліна знає, як приборкати навіть самих диких молодих людей

Зірка серіаліті Київ вдень і вночі Аліна дуже впевнена в собі дівчина і добре розбирається в чоловіках. Зараз вона вже щаслива заміжня жінка і дуже любить свого чоловіка Назара, однак ще півроку тому красуня активно вертіла хлопцями на проекті.

Так що якщо тобі подобається хлопець, але він не звертає на тебе уваги - допоможуть поради Аліни.

"Привернути до себе увагу хлопця, який подобається, нескладно, – вважає дівчина. – Необхідно лише знати декілька хитрощів, і я тебе навчу".

1. Флірт

Не потрібно підморгувати, голосно сміятися і робити якісь дивні речі, щоб звернути на себе увагу. Цей етап еволюції спокушання вже давно пройшов Досить посміхнутися, сказати щось влучне і піти по своїх справах. Чоловікам подобається загадковість і скромність.

2. Зовнішній вигляд

Яскравий мейк, підбори і строкатий одяг доречні лише в певних випадках. Наприклад, у нічному клубі. А ось доглянуті дівчата подобаються всім. З чистим волоссям, акуратним манікюром і зі смаком одягнені. Чоловіки цінують акуратність.

Фото: Аліна з Києва вдень і вночі (Новий канал)

3. Схожі інтереси

Якщо він тобі подобається, швидше за все, ти знаєш про його захоплення. Тому пропоную невелику хитрість – почитай про його хобі, і в розмові з хлопцем підтримай цю тему. Так ти точно його зацікавиш.

4. Будь мудрою!

Часто кажуть, що жінки люблять вухами. Відкрию тобі таємницю: чоловіки теж! У розмові (наприклад, про ті ж захоплення) відзначай, який він розумний і знаючий. Тут головне не переборщити, щоб тонкий комплімент не перетворився в грубі лестощі.

Фото: Аліна з Києва вдень і вночі (instagram.com/kievdaynight)

5. І, головне, люби себе

Не дарма кажуть: поки сам себе не полюбиш, ніхто тебе не полюбить. Хлопцям подобаються впевнені в собі дівчата, які знають собі ціну. Не потрібно включати "пафосну теличку", але і бігати за об'єктом своєї симпатії ні в якому разі не можна. Люби себе – і весь світ тебе полюбить!

Фото: Аліна з Києва вдень і вночі з чоловіком (instagram.com/kievdaynight)

Нагадаємо, найстильніша героїня серіаліті Київ вдень і вночі Поліна Ковалевська розповіла, як залишатися жіночною навіть самої холодної взимку. Дівчина поділилася порадами, як не відчувати себе капустою і ведмедем одночасно і навіть серйозні "мінуси" залишатися привабливою.

До речі, творці популярного в Україні вокального шоу Голос країни назвали імена вже двох зіркових тренерів, які будуть шукати кращі голоси країни.

Відео: РБК-Україна