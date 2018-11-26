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Танцы со звездами: всемирно известная группа спела песню из "50 оттенков серого" в суперфинале

Lite » ТВ-шоу 26.11.2018 - 07:49

В воскресенье, 26 ноября, швейцарская музыкальная группа KADEBOSTANY, основанная в 2008 году в Женеве, выступила в суперфинале шоу Танцы со звездами на 1+1.

Группа порадовала украинскую публику своей популярной композицией "Castle in the Snow" и известным саундтреком к обсуждаемому фильму "50 оттенков серого" - "Crazy in Love".

Также своими новыми композициями зал "зажгли" популярный певец и судья проекта MONATIK. Он исполнил свой новый хит "Зашивает душу".

Кроме того, в суперфинале можно было увидеть звезд проекта "Голос країни" Вера Кекелия и Роман Дуда в дуэте, Влада Каращука (LAUD) и певицу INGRET.

  

Напомним, ранее мы писали, как прошел полуфинал шоу Танцы со звездами 2018.

В финале победителем стала та пара, которая наберала наибольшее количество баллов в сумме по результатам оценок судей и зрительского голосования. Их голоса и оценки перевелись в баллы от 1 до 3 (согласно количеству финалистов) и суммировались. Линии для голосования были открыты в течение всего прямого эфира. 

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