Танцы со звездами: всемирно известная группа спела песню из "50 оттенков серого" в суперфинале

В воскресенье, 26 ноября, швейцарская музыкальная группа KADEBOSTANY, основанная в 2008 году в Женеве, выступила в суперфинале шоу Танцы со звездами на 1+1.

Группа порадовала украинскую публику своей популярной композицией "Castle in the Snow" и известным саундтреком к обсуждаемому фильму "50 оттенков серого" - "Crazy in Love".

Также своими новыми композициями зал "зажгли" популярный певец и судья проекта MONATIK. Он исполнил свой новый хит "Зашивает душу".

Кроме того, в суперфинале можно было увидеть звезд проекта "Голос країни" Вера Кекелия и Роман Дуда в дуэте, Влада Каращука (LAUD) и певицу INGRET.

В финале победителем стала та пара, которая наберала наибольшее количество баллов в сумме по результатам оценок судей и зрительского голосования. Их голоса и оценки перевелись в баллы от 1 до 3 (согласно количеству финалистов) и суммировались. Линии для голосования были открыты в течение всего прямого эфира.