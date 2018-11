Танці з зірками: всесвітньо відома група заспівала пісню з "50 відтінків сірого" у суперфіналі

У неділю, 26 листопада, швейцарська музична група KADEBOSTANY, заснована в 2008 році в Женеві, виступила в суперфіналі шоу Танці з зірками на 1+1.

Група порадувала українську публіку своєю популярною композицією "Castle in the Snow" і відомим саундтреком до обговорюваного фільму "50 відтінків сірого" - "Crazy in Love".

Також своїми новими композиціями зал "запалили" популярний співак і суддя проекту MONATIK. Він виконав свій новий хіт "Зашиває душу".

Крім того, в суперфіналі можна було побачити зірок проекту "Голос країни" Віру Кекелію і Роман Дуда в дуеті, Влада Каращука (LAUD) і співачку INGRET.

У фіналі переможцем стала та пара, яка наберала найбільшу кількість балів у сумі за результатами оцінок суддів та глядацького голосування. Їх голоси та оцінки перевелися в бали від 1 до 3 (згідно з кількістю фіналістів) і підсумовувалися. Лінії для голосування були відкриті протягом усього прямого ефіру.