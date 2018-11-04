Танцы со звездами 2018: 11 выпуск смотреть онлайн

В воскресенье, 4 ноября, на телеканале 1+1 состоится одинадцатый прямой эфир проекта Танцы со звездами 2018, темой которого станет "Карнавал. Танцы народов мира".

Танцы со звезадами 2018: 11 выпуск смотреть онлайн можно у нас на Lite РБК-Україна:

Финал уже близко, конкуренция на паркете начинает проявляться еще больше. После прошлого эфира пары снова вернулись к своим партнерам, а танцор Женя Кот, который пропустил две недели из-за болезни, готов вернуться в проект. Звездные участники будут снова покорять сердца телезрителей новыми яркими номерами и сложными поддержками.

Так, Денис Беринчик с Екатериной Белявский покажут зрителям румбу в японском стиле. На этот раз спортсмен превратится в самурая, а его партнерша - на гейшу. Комик Игорь Ласточкин примеряет на себя образ индийского полицейского, который будет защищать продавщицу Илону Гвоздеву от грабителей. Пара продемонстрирует индийское диско с романтическим финалом. Актер Павел Вишняков и Юлия Сахневич попадут на Венецианский карнавал, танцуя фьюжн, а Иракли Макацария и Яна Заяц погрузят зрителей в страстное фламенко в Испании. Леся Никитюк со своим партнером Максимом Ежовым станцуют феерическую самбу в Бразилии, а Michelle Andrade и Женя Кот продемонстрируют фолк в украинском стиле.

Компании бессменному ведущему Юрию Горбунову на звездном балконе снова составит любимый комик страны и участник прошлого сезона «Танців з зірками» Юрий Ткач. Артист будет встречать участников на балконе, а также первым узнавать их впечатления и эмоции от оценок, которые будут им ставить судьи проекта MONATIK, Екатерина Кухар и Влад Яма.

Специальной гостьей эфира станет популярная певица, победительница Евровидения 2017, Джамала, которая выступит перед зрителями в новом образе и споет премьерную композицию.

Напомним, каждый эфир в "зону риска" попадают пары, которые набирают наименьшее количество баллов в сумме по результатам оценок судей и зрительского голосования. Кто из двух пар с наименьшим количеством баллов покинет проект, а кто продолжит борьбу за победу, решают судьи. Спасти своих любимых звезд можно активным голосованием путем смс и телефонных звонков. В прошлом выпуске ни одна пара не покинула проект. Линии для голосования были открытыми всю неделю, а результаты станут известны уже 2 ноября в 21:00 на телеканале 1+1.

Ранее мы публиковали 10 выпуск шоу Танцы со звездами 2018.