Танці з зірками 2018: 13 випуск дивитися онлайн

У неділю, 18 листопада, на телеканалі 1+1 відбудеться тринадцятий прямий ефір проекту Танці з зірками 2018, в якому вирішиться, хто з учасників потрапить у фінал, а хто в кроці від перемоги покине проект.

Танці з зірками 2018: випуск 13 дивитись онлайн можна у нас на Lite РБК-Україна:

На цей раз зіркові пари також будуть показувати глядачам по два виступи. Але в одному з танців до них приєднається екс-учасник проекту.

Так, Іраклі Макацарія і Яна Заєць станцюють румбу і хіп-хоп разом з фіналісткою минулого сезону проекту учасницею групи "Час і Скло" Надею Дорофєєвої. Першим танцем Лесі Никитюк з Максимом Єжовим стане запальна сальса, а другим - пристрасне танго, яке продемонструє пара разом з учасницею минулого сезону співачкою Олею Поляковою. Павло Вишняков і Юлія Сахневич в цьому ефірі покажуть глядачам ф'южн. У другому номері актор станцює емоційний пасадобль відразу з двома партнерками, адже для цього номера повернеться на паркет Аніта Луценко. А ось Ігор Ластівчин разом з Ілоною Цвяховий покажуть глядачам аргентинське танго. Другим танцем стане фрістайл, до якого приєднається всім відомий комік і колишній партнер Ілони Юрій Ткач. Чи зможуть партнери станцеваться разом і чи вдасться їм підкорити танго, дивіться у неділю в прямому ефірі.

Компанію беззмінному ведучому проекту Юрію Горбунову на зоряному балконі складе дружина і ведуча "Світського життя" Катя Осадча. На цей раз у випуску буде відразу два спеціальних гостя. Своїми новими композиціями зал "запалять" популярний співак Макс Барських і група KAZKA, яка з піснею "Плакала" вперше в історії української музики потрапила у Топ-10 світового хіт-параду сервісу Shazam.

Зазначимо, кожен ефір у "зону ризику" потрапляють пари, які отримують найменшу кількість балів у сумі за результатами оцінок суддів та глядацького голосування. Хто з двох пар з найменшою кількістю балів покине проект, а хто продовжить боротьбу за перемогу, вирішують судді. Врятувати своїх улюблених зірок можна активним голосуванням шляхом sms і телефонних дзвінків. На минулому ефірі проект покинули Michelle Andrade і Женя Кіт. Хто на цей раз стане фаворитом, а кому доведеться покинути шоу, глядачі дізнаються вже 11 листопада о 21:00 на телеканалі "1+1".

Нагадаємо, раніше ми публікували 12 випуск шоу Танці з зірками 2018.