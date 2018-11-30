Солистка The Hardkiss приняла участие в подводной съемке "Топ-модели по-украински"

Фото: Юлия Санина (пресс-служба Нового канала)

Когда участники узнали, кто станет их партнером по съемке, их восторгу не было предела

В пятницу, 30 ноября в эфир выйдет новый выпуск модельного реалити "Топ-модель по-украински". На этот раз участников ждет необычная фотосессия и звездный партнер по съемкам.

Выглядели участники проекта впечатляюще - облегающие трико с чешуей пайеток, космический мейкап и длинные косы-хвосты.

"Художники по гриму и костюмам не зря превратили наших участников в ихтиандров, – говорит ведущая шоу Алла Костромичева. – Сегодня они будут позировать под водой в огромном аквариуме. Это очень непросто. Мало уметь плавать или нырять. Нужно надолго задерживать воздух, чтобы дать фотографу время поймать кадр. Погружаться как можно глубже. И при этом выдавать нужную эмоцию. У меня есть опыт подобной работы. Во время съемки для японского Vogue я позировала под водой восемь часов!"

Фото: Топ-модель по-украински (пресс-служба Нового канала)

Но подводная съемка – не единственная сложность фотосессии. Также участникам нужно взаимодействовать с партнером, который находится вне куба с водой. Роль девушки, которая хочет подружиться с ихтиандром, сыграла фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина.

Фото: Топ-модель по-украински (пресс-служба Нового канала)

"Я очень горжусь, что у нас есть такие друзья как группа The Hardkiss, – говорит руководитель проекта "Топ-модель по-украински" Алена Звирык. – Они смотрят реалити, болеют за любимчиков. В прошлом году финальное дефиле сезона проходило под живое выступление The Hardkiss. И мы с группой подумали: а почему бы не сделать что-то большее? Мне нравится, что они готовы на неожиданные эксперименты. Юля Санина сразу же согласилась выступить в роли модели".

Фото: Топ-модель по-украински (пресс-служба Нового канала)

Когда участники узнали, кто станет их партнером по съемке, их восторгу не было предела.

"Юля нравится мне и как девушка, и как артистка, – говорит Егор Степаненко. – А The Hardkiss делают крутую музыку. Это не какие-то сопливые бойз-бенды, которые поют про цветочки и любовь. У Саниной все жестко, еще и мужик в маске. Надеюсь, что у меня получится ее удивить и даже поразить!"

Фото: Топ-модель по-украински (пресс-служба Нового канала)

Напомним, ранее мы сообщали, каким будет новый сезон "Топ-модели по-украински". К слову, кастинги уже открыты.

Напомним, одна из наиболее обсуждаемых пар проекта "Топ-модель по-украински" Дмитрий Топоринский и Яся Крутова рассказали, как зарождалась их любовь.Примечательно, что на момент прихода в шоу, у Яси был молодой человек, о существовании которого знал Топоринский.

Мы также писали о том, что ведущая "Топ-модели по-украински" развенчала мифы об индустрии моды. Алла Костромичева рассказала правду о диетах и легких деньгах моделей.

The Hardkiss: интересные факты о группе (видео: РБК-Украина)