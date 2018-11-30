Солістка The Hardkiss взяла участь у підводній зйомці "Топ-моделі по-українськи"

Фото: Юлія Саніна (прес-служба Нового каналу)

Коли учасники дізналися, хто стане їхнім партнером по зйомці, їх захопленню не було меж

У п'ятницю, 30 листопада в ефір вийде новий випуск модельного реаліті "Топ-модель по-українськи". На цей раз на учасників чекає незвичайна фотосесія і зоряний партнер по зйомках.

Виглядали учасники проекту вражаюче - облягаючі трико з лускою паєток, космічний мейкап і довгі коси-хвости.

"Художники по гриму та костюмах не дарма перетворили наших учасників у іхтіандрів, – каже ведуча шоу Алла Костромічева. – Сьогодні вони будуть позувати під водою у величезному акваріумі. Це дуже непросто. Мало вміти плавати або пірнати. Потрібно надовго затримувати повітря, щоб дати фотографу час зловити кадр. Як можна глибше занурюватися. І при цьому видавати потрібну емоцію. У мене є досвід подібної роботи. Під час зйомки для японського Vogue я позувала під водою вісім годин!"

Фото: Топ-модель по-українськи (прес-служба Нового каналу)

Але підводна зйомка – не єдина складність фотосесії. Також учасникам потрібно взаємодіяти з партнером, який знаходиться поза куба з водою. Роль дівчини, яка хоче подружитися з іхтіандром, зіграла фронтвумен групи The Hardkiss Юлія Саніна.

Фото: Топ-модель по-українськи (прес-служба Нового каналу)

"Я дуже пишаюся, що у нас є такі друзі як група The Hardkiss, – говорить керівник проекту "Топ-модель по-українськи" Олена Звирик. – Вони дивляться реаліті, вболівають за улюбленців. У минулому році фінальне дефіле сезону проходило під живий виступ The Hardkiss. І ми з групою подумали: а чому б не зробити щось більше? Мені подобається, що вони готові на несподівані експерименти. Юля Саніна відразу ж погодилася виступити в ролі моделі".

Фото: Топ-модель по-українськи (прес-служба Нового каналу)

Коли учасники дізналися, хто стане їхнім партнером по зйомці, їх захопленню не було меж.

"Юля мені подобається і як дівчина, і як артистка, – каже Єгор Степаненко. – А The Hardkiss роблять круту музику. Це не якісь сопливі бойз-бенди, які співають про квіточки і любов. У Саніної все жорстко, ще і мужик в масці. Сподіваюся, що у мене вийде її здивувати і навіть вразити!"

Фото: Топ-модель по-українськи (прес-служба Нового каналу)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, яким буде новий сезон "Топ-моделі по-українськи". До речі, вже відкриті кастинги.

Нагадаємо, одна з найбільш обговорюваних пар проекту "Топ-модель по-українськи" Дмитро Топоринський і Яся Крутова розповіли, як зароджувалася любов.Примітно, що на момент приходу в шоу, у Ясі був молодий чоловік, про існування якого знав Топоринський.

Ми також писали про те, що ведуча "Топ-моделі по-українськи" розвіяла міфи про індустрію моди. Алла Костромічева розповіла правду про дієти і легких грошах моделей.

The Hardkiss: цікаві факти про групу (відео: РБК-Україна)