Топ-модель по-украински: 2 сезон 13 выпуск смотреть онлайн 

В пятницу, 23 ноября на Новом канале показали 13 выпуск 2 сезона реалити Топ-модель по-украински.

Смотреть 2 сезон 13 выпуск Топ-модель по-украински можно на Lite РБК-Україна.

Эксперты и команда Топ-модель по-украински устроили для моделей умопомрачительное fashion-show с голливудскими спецэффектами.

Операция "total look"

Однажды ночью неизвестные в масках выкрали моделей из дома и привезли на заброшенную промзону. Площадку застилал густой дым, а освещением служил только огонь. Горели шины и бочки, полыхал разбитый автомобиль, в кустах и за нагромождениями металла прятались снайперы. Эта территория была…подиумом для дефиле! На гримзоне участникам реалити Нового канала выдали одежду для создания образов, в каждом из которых не хватало одного элемента. Кто-то дефилировал без брюк, кто-то без "верха". Задачей ребят было преодолеть полосу препятствий легкой модельной походкой и собрать свой total look.

Кадр из шоу Топ-модель по-украински

– Всегда мечтал сняться в фильме про Джеймса Бонда, – признается Макс Осадчук. – А на этом дефиле чувствовал себя тем самым "Агентом-007". Летел сквозь потоки огня, уворачивался от пуль снайперов и дымовых шашек.

– Меня не испугали "спецэффекты", я шел с невозмутимым лицом и был очень уверен в себе. Несмотря на то, что был без штанов, – смеется Егор Степаненко. – Бонда, к слову, я не очень люблю. Больше нравятся боевики с Джеймсом Стетхемом. Мне кажется, мы с ним даже похожи.

Девушкам оказалось сложнее перенестись воображением в кадры из голливудских боевиков.

– Я не была ни Агентом 007, ни Крепким орешком. На этом дефиле я была Катей Польченко, – вздыхает участница с розовыми волосами. – Угрожала снайперам и бросалась в них пустыми жестяными банками.

Безопасность прежде всего

Чтобы подготовить площадку для "модельной бондианы" художники проекта привезли пять тонн декораций! Пиротехники сожгли пару десятков дымовых шашек, взорвали столько же шумовых гранат, подожгли разбитый автомобиль и покрышки.

– Мы работали с профессиональными командами пиротехников и снайперов. Жизни и здоровью участников ничего не угрожало, – заверяет режиссер реалити Стас Котеленец. – Я лично делал тестовую проходку до того, как на площадку попал первый участник. Кстати, этот завод часто арендуют для съемок. Здесь снимали клипы Ярмак, "Бумбокс", Мишель Андраде.

Кадр из шоу Топ-модель по-украински

Лучшие друзья моделей – бриллианты?

Экстремальный треш-подиум был только первой частью дефиле. После выполнения миссии "total look" участники попадали в очень контрастную обстановку.

– Захожу в помещение какого-то амбара и попадаю во дворец, – вспоминает участница реалити Нового канала Катя Польченко. – Подиум сверкает бриллиантами, висят хрустальные люстры. В красивенных кожаных креслах восседают эксперты – Сергей Никитюк и Соня Плакидюк. Вот тут уж я почувствовала себя шикарной женщиной (улыбается).

Кадр из шоу Топ-модель по-украински

– А для меня бриллиантовый подиум стал настоящим адом, – жалуется Юля Дыхан. – Стилисты подобрали туфли на очень высокой шпильке с неудобным подъемом. И если на треш-подиуме я смогла скрыть свою неуверенную походку за актерской игрой, то на лакшери-дефиле шаталась и прихрамывала, как пьяная школьница.

Напомним, ранее мы публиковали 12 выпуск 2 сезона шоу Топ-модель по-украински.