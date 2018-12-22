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"Розчарована": фани розкритикували фіналістів "Топ-модель по-українськи"

Lite » ТВ-шоу 22.12.2018 - 17:04
"Розчарована": фани розкритикували фіналістів "Топ-модель по-українськи"
Фото: "Топ-модель по-українськи" (Новий канал)

У мережі активно протестують проти вибору суддів

Відомий fashion-проект "Топ-модель по-українськи" підходить до кінця. Судді шоу вибрали своїх головних фаворитів, однак шанувальники проекту не згодні з їх думкою. Про це вони написали в Instagram під однією з останніх публікацій Алли Костромічевої, яка є українською супермоделлю і суддею шоу.

&quot;Розчарована&quot;: фани розкритикували фіналістів &quot;Топ-модель по-українськи&quot;

Скріншот поста аккаунта instagram.com/alla

"Якщо судді вважають, що Катя — модель нового покоління, то я розчарована в ТМПУ!!! Лаятися матом, показувати факи учасникам і глядачам, іржати як божевільна і бити Сукача, знаючи що він джентльмен, який не має намір дати їй по червоній пиці, це нормально? Це модель нового покоління? А якщо вона переможе, то глядачі розчаруються в ТМПУ і дивитися це шоу ніхто не буде!" – пише одна з розлючених фанаток шоу.

"Катя неприємна, брехлива! У фіналі повинна була бути Юля!" — пише користувач під ніком helenyurykina.

"Діма повинен був бути, а не Катя. Ну прям жах якийсь, більше не дивлюся це шоу, фууууу", – скаржиться прихильниця.

"Це просто комедія, вигнали Юлю і Діму, які, дійсно, заслуговують фіналу, а залишили двох дерев'яних флопниц. Ну якщо Яна ще на щось здатна, через своє незвичайне обличчя, і хоч якихось змін (у плані тренування хоча б і т. д.), то Катя — це взагалі повний флоп. Начебто, передача називається не топ-клоун. Алла, Вас в Росії дуже люблять і поважають за Ваш талант, але навіть у мене складається враження, що ви (всі журі) тягнете певних людей, і топите справжні таланти. Я досі не можу покласти розуму, як ви вигнали Юлю? Як? Вона була фаворитом тижня", — дивується користувач.

&quot;Розчарована&quot;: фани розкритикували фіналістів &quot;Топ-модель по-українськи&quot;

&quot;Розчарована&quot;: фани розкритикували фіналістів &quot;Топ-модель по-українськи&quot;

&quot;Розчарована&quot;: фани розкритикували фіналістів &quot;Топ-модель по-українськи&quot;

&quot;Розчарована&quot;: фани розкритикували фіналістів &quot;Топ-модель по-українськи&quot;

&quot;Розчарована&quot;: фани розкритикували фіналістів &quot;Топ-модель по-українськи&quot;

&quot;Розчарована&quot;: фани розкритикували фіналістів &quot;Топ-модель по-українськи&quot;

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/alla

17 випуск другого сезону "Топ-модель по-українськи", який вийшов 21 грудня 2018 на "Новому каналі", шоу покинув Дмитро. Тому в фіналі будуть Яна і Катя. 17 випуск шоу "Топ-модель по-українськи" 2 сезон став останнім випуском перед фіналом. Хоча для Дмитра це теж перемога - він став найкращим хлопцем на проекті, але покидає проект Дмитро не вперше. Його вже визнали найгіршим, але під час тижня порушень експерти вирішили повернути хлопця.

Нагадаємо, що трансгендер з Топ-модель по-українськи позповіла про зміну статі.

Раніше ми публікували 16 випуск 2 сезону шоу Топ-модель по-українськи.

"Сукня просто бомбічна": Віра Брежнєва вразила фанатів шикарним look-ом Топ-модель по-українськи: 2 сезон 17 випуск
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