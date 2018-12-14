ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Топ-модель по-украински: 2 сезон 16 выпуск

Lite » ТВ-шоу 14.12.2018 - 17:57
Топ-модель по-украински: 2 сезон 16 выпуск
Кадр из шоу Топ-модель по-украински

Топ-модель по-украински: 2 сезон 16 выпуск можно смотреть онлайн на Lite РБК-Україна

В пятницу, 14 декабря на Новом канале покажут 16 выпуск 2 сезона реалити Топ-модель по-украински.

Смотреть 2 сезон 16 выпуск Топ-модель по-украински можно на Lite РБК-Україна.

Съемочная неделя в Греции запомнилась всей четверке участников Топ-модели по-украински. Но особенно яркие воспоминания в Киев привезла 18-летняя Катя Польченко. Во время первой фотосессии девушка познакомилась с греческим актером по имени Тасос. И понеслось...

"На съемке мы позировали вместе с актером, – рассказала Новому каналу Юля Дыхан. – Он играл роль Одиссея, а мы – всяких тварей, которые мешали ему жить. На бекстейдже больше всего с этим Тасосом болтала Катя. Хихикала, флиртовала, стреляла глазками и всячески его охмуряла. Я вообще не поняла, что это: рабочие отношения или зарождение какой-то новой любви".

Рабочие отношения быстро переросли в нерабочие. После окончания съемки актер отозвал Польченко в сторонку и пригласил на свидание.

Топ-модель по-украински: 2 сезон 16 выпускКадр из шоу Топ-модель по-украински

"Сначала я думала, что Тасос общается со мной больше, чем с остальными, просто потому, что я одна хоть как-то говорю на английском, – говорит Катя Польченко. – Но когда он позвал меня съездить на пляж и выпить вина, я поняла, что все не так просто...  Не знала, что мне делать с его приглашением. С одной стороны, честно, мне не хотелось ехать. Незнакомая страна, незнакомый мужчина... Вдруг меня в рабство заберет? Но с другой стороны, у нас постоянные съемки, и поездка на свидание была моим реальным шансом отдохнуть и исполнить мечту – побывать на море. И в итоге я согласилась... Но целоваться с ним не собиралась! Я приличная женщина, ко мне так легко не подкатишь!".

Топ-модель по-украински: 2 сезон 16 выпускКадр из шоу Топ-модель по-украински

Оказалось – подкатишь. Катя быстро перестала подозревать в Тасосе маньяка. Ребята отправились на пляж, вместе купались и обнимались. И без поцелуев тоже не обошлось...

"На самом деле получила огромный кайф от свидания, – вспоминает Катя. – Мы брызгались, купались, Тасос бросал меня в воду... Я была счастлива!"

Топ-модель по-украински: 2 сезон 16 выпускКадр из шоу Топ-модель по-украински

Правда, это свидание в итоге аукнулось Кате Польченко неприятными последствиями. Какими? Смотрите сегодня в 19:00, в новом выпуске проекта Топ-модель по-украински на Новом канале!

Напомним, ранее мы публиковали 15 выпуск 2 сезона шоу Топ-модель по-украински.

Трансгендер из Топ-модель по-украински о смене пола: Было очень страшно Участник Топ-модели по-украински снялся в пикантном фотосете с известной певицей
Новости Украины топ-модель по-украински
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь