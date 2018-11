Світові зірки, новий член журі і яскраві номери: як пройшов суперфінал Танці з зірками 2018

Танці з зірками 2018: випуск 14 дивитись онлайн можна у нас на Lite РБК-Україна.

У неділю, 25 листопада, глядачі телеканалу 1+1 побачили суперфіналу шоу Танці з зірками 2018, в якому вирішилося, хто з учасників переміг у даному сезоні.

На цей раз на гала-концерті пари продемонстрували по три танцю. Два з них глядачі вже бачили в ефірах: це перший номер і яскравий виступ зірок за весь сезон. Третім танцем стане номер-сюрприз, у якому пари продемонстрували всі свої набуті танцювальні навички і розкрили особисті історії, про яких телеглядачі ще не чули.

Компанію беззмінному ведучому проекту Юрію Горбунову на зоряному балконі знову склав улюбленець української публіки співак DZIDZIO.

Також до суддів MONATIKу, Катерині Кухар і Владу Ямі приєднався переможець минулого сезону проекту Володимир Зеленський, який також оцінював виступи учасників.

Відкрили суперфінал Іраклі Макацарія і Яна Заєць пасодоблем під пісню Sade "Love is Found".

"Іраклі, ви єдиний альфа-самець цього шоу!" - сказала Кухар.

Леся Нікітюк зі своїм партнером Максимом Єжовим станцювали стрип-фанк під пісню Світлани Лободи SuperSTAR.

Після ввыступления пари журі всіляко жартували з приводу того, що Леся таки "вигризли" своє місце у фіналі і навіть згадали про те, що Яма має виконати свою обіцянку і з'їсти папір з переліком учасників, якщо Никитюк все ж переможе.

Володимир Зеленський, на відміну від інших членів журі поставив парі 10 з 10 можливих балів.

Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова, показали глядачам вже відомий всім запальний джайв під пісню ВВ "Танці".

Судді відзначили, що пара заслужено потрапила у фінал благоадря блискучою танцювальної техніки.

Пізніше зал "запалив" популярний співак і суддя проекту MONATIK з піснею "Зашиває душу".

Після своїм виступом порадував Влад Каращук (LAUD).

Потім Іраклі Макацарія разом з Яною Заєць показав неймовірний фьюжн в образі Michael Јаскѕоп під його ж пісню "Smoth Criminal".

Журі в черговий раз підкреслили, що пара дстойна кубка переможця.

Леся Нікітюк зі своїм партнером Максимом Єжовим станцювала ліричний віденський вальс під улюблену пісню її дідуся "Цвіте терен".

"Хлопці фіналісти танцюють краще тебе, Леся, але прогрес все-таки є", - сказав Яма.

Ігор Ласточкін з Ілоною Гвоздєва показав глядачам яскравий квікстеп в образі Чарлі Чапліна під "Pan pan americano".

Після цього номера Горбунов натякнув Зеленському, що Ласточкіна пора брати зніматися в кіно.

Після виступили відразу дві зіркові пари - Віра Кекелія і Роман Дуда заспівали в дуеті прем'єрну пісню "Тобі", а Катерина Кухар з чоловіком Олександром Стояновим станцювали ніжний танець.

Пізніше виступила Олена Шоптенко зі своїм проектом GeomeTHREE.

Номером-сюрпризом Іраклі Макацарія і Яни Заєць став ф'южн.

Однак журі порахували, що номер був хорошим, але для фіналу слабенький.

Леся Нікітюк зі своїм партнером Максимом Єжовим станцювали квікстеп.

"Жінка - вогонь! Захоплююся вашими ногами, Леся!" - заявив Зеленський після виступу.

Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова показали глядачам ф'южн у супроводі DJ Nana.

Далі виступили співачка INGRET і запрошений всесвітньо відомий швейцарський колектив KADEBOSTANY зі своєю популярної композицією "Castle in the Snow" і відомим саундтреком до найбільш обговорюваного фільму "50 відтінків сірого" - "Crazy in Love".

У фіналі переможцем стала та пара, яка наберала найбільшу кількість балів у сумі за результатами оцінок суддів та глядацького голосування. Їх голоси та оцінки перевелися в бали від 1 до 3 (згідно з кількістю фіналістів) і підсумовувалися. Лінії для голосування були відкриті протягом усього прямого ефіру.

Нагадаємо, раніше ми писали, як пройшов півфінал шоу Танці з зірками 2018.