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Луценко, Полякова, Ткач і Дорофєєва на паркеті: як пройшов 13 випуск Танці з зірками 2018

Lite » ТВ-шоу 18.11.2018 - 23:31

Танці з зірками 2018: випуск 13 дивитись онлайн можна у нас на Lite РБК-Україна.

У неділю, 18 листопада, глядачі телеканалу 1+1 побачили тринадцятий випуск шоу Танці з зірками 2018, в якому вирішилося, хто з учасників потрапив у фінал, а хто в кроці від перемоги покинув проект.

На цей раз зіркові пари також показували глядачам по два виступи. Але в одному з танців до них приєдналися екс-учасник проекту.

Компанію беззмінному ведучому проекту Юрію Горбунову на зоряному балконі склала дружина і ведуча "Світського життя" Катя Осадча.

Відкрив ефір Макс Барських з піснею "Берега".

Першими на танцювальний паркет вийшли Ігор Ласточкін разом з Ілоною Цвяховий. Вони станцювали фрістайл під LITTLE BIG – SKIBIDI, до якого приєднається всім відомий комік і колишній партнер Ілони Юрій Ткач.

Після номера Катерина Кухар поруч з тренерським кріслом виконала танець під вірусну пісню SKIBIDI.

Павло Вишняков і Юлія Сахневич в цьому ефірі показали глядачам емоційний ф'южн під пісню Анни Герман "Ми - довгий эхо друг друга".

Судді оцінили виступ пари, проте зажадали від них більш драйвового танцю - наприклад, хіп-хопу.

Леся Нікітюк з Максимом Єжовим станцювали пристрасне танго, яке пара продемонструвала разом з учасницею минулого сезону - співачкою Олею Поляковою.

В кінці номера Полякова і Нікітюк театрально "вбили" Едова і поцілувалися.

Іраклі Макацарія і Яна Заєць станцювали страсну румбу.

Кухар назвала цей танець дуже еротичний і захотіла "покласти купюри" Іраклі за пояс.

 

Далі Леся Нікітюк з Максимом Єжовим станцювали фрістайл.

"Леся, ви як ковток свіжого повітря, завдяки своїй щирості і безпосередності. Незважаючи на те, залишите ви це шоу сьогодні чи ні, ви все одно залишитеся в історії цього шоу назавжди", - зазначила Кухар.

 

Павло Вишняков станцював емоційний пасадобль відразу з двома партнерками Юлією Сахневич і Анітою Луценко.

Журі назвали номер досить сильним.

 

Ігор Ластівчин разом з Ілоною Цвяховий показали глядачам аргентинське танго під пісню Е "Така, як ти".

Судді зазначила, що виступ був сильним і емоційним.

 

Іраклі Макацарія і Яна Заєць танцювали хіп-хоп разом з фіналісткою минулого сезону проекту учасницею групи "Час і Скло" Надею Дорофєєвої.

Після номера Кухар визначилася з особистим топом фіналістів і це: Макацарія, Вишняков і Ластівчин з партнерками.

У фіналі виступила група KAZKA, яка з піснею "Плакала" вперше в історії української музики потрапила у топ-10 світового хіт-параду сервісу Shazam.

 

За оцінками суддею і за результатами глядацького голосування стало відомо, яка пара покинула проект після 13 ефіру.

Нагадаємо, раніше ми писали, як пройшов дванадцятий випуск шоу Танці з зірками 2018.

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