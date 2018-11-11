В воскресенье, 11 ноября, на телеканале 1+1 состоится двенадцатый прямой эфир проекта Танцы со звездами 2018, для которого звездные пары подготовили по два танцевальных номера.

Танцы со звездами 2018: 12 выпуск смотреть онлайн можно у нас на Lite РБК-Україна:

Главной особенностью выпуска станет музыкальное сопровождение, ведь пары готовятся танцевать под живые выступления самых популярных звезд украинского шоубиза.

Так, первым танцем Игоря Ласточкина с Илоной Гвоздевой станет зажигательная самба, а вторым - фокстрот под выполнение Сергея Бабкина с песней "Забери". Артистка Michelle Andrade вместе с Женей Котом станцуют энергичный хип-хоп и танго в сопровождении ALEKSEEV с песней "Океанами стали". Актер Павел Вишняков и Юлия Сахневич на этом эфире покажут зрителям сексуальный бродвейский джаз, а под выступление ONUKA с песней "Город" пара станцует фьюжн. Холостяк Иракли Макацария вместе с Яной Заец "зажгут" паркет джайвом. Вторым танцем участников станет лирический модерн под выполнение певицы Тины Кароль, которая споет песню "Не дощ". А Леся Никитюк со своим партнером Максимом Ежовым покажет зрителям яркий свинг. Второй танец контемпорари пара станцует под песню "Не йди", которую будет петь Гайтана.

Компанию бессменному ведущему Юрию Горбунову на звездном балконе на этот раз составят сразу четыре звезды. На балкон выйдут ведущие "Сніданку з 1+1": Руслан Сеничкин с Людмилой Барбир и Егор Гордеев с Нелей Шовкопляс. Звезды будут встречать участников на балконе, а также первыми узнавать их впечатления и эмоции от оценок, которые будут им ставить судьи проекта MONATIK, Екатерина Кухар и Влад Яма.

Отметим, каждый эфир в «зону риска» попадают пары, которые получают наименьшее количество баллов в сумме по результатам оценок судей и зрительского голосования. Кто из двух пар с наименьшим количеством баллов покинет проект, а кто продолжит борьбу за победу, решают судьи. Спасти своих любимых звезд можно активным голосованием путем смс и телефонных звонков. На прошлом эфире проект покинули Денис Беринчик и Екатерина Белявская. Кто на этот раз станет фаворитом, а кому придется покинуть шоу, зрители узнают уже 11 ноября на телеканале 1+1.

Напомним, ранее мы публиковали 11 выпуск шоу Танцы со звездами 2018.