Черлидерша Андраде і морячка Нікітюк: як пройшов 12 випуск Танці з зірками 2018

Танці з зірками 2018: випуск 12 дивитись онлайн можна у нас на Lite РБК-Україна.

У неділю, 11 листопада, глядачі телеканалу 1+1 побачили дванадцятий випуск шоу Танці з зірками 2018, для якого зіркові пари підготували по два танцювальних номери.

Головною особливістю випуску стало музичний супровід, адже пари танцювали під живі виступи найпопулярніших зірок українського шоубізу.

Компанію беззмінному ведучому Юрію Горбунову на зоряному балконі на цей раз склали відразу чотири зірки. На балкон вийшли ведучі "Сніданку з 1+1": Руслан Сенічкін з Людмилою Барбір і Єгор Гордєєв з Нелею Шовкопляс. Зірки зустрічали учасників на балконі, а також першими дізнавалися про їх враження та емоції від оцінок, які їм ставили судді проекту MONATIK, Катерина Кухар і Влад Яма.

Першими на танцювальний паркет вийшли Michelle Andrade разом з Женею Котом, які станцювали поп-джаз в образах черлідерші і футболіста.

"Мішель, вам вдалося довести нам, що жінки правлять світом. Вам вдалося перетанцювати навіть Надю Дорофєєву", - заявила Катерина Кухар і порадила створити жіночу політичну партію на виборах президента України, які відбудуться в нашій країні в 2019 році.

Ігор Ласточкін з Ілоною Цвяховий танцювали фокстрот під виконання Сергія Бабкіна з піснею "Забери".

"Це була неймовірна колаборація естетики та емоцій, все дуже легко і красиво!" - захопився MONATIK.

Холостяк Іраклі Макацарія разом з Яною Заєць "запалили" паркет джайвом.

"Неймовірно стильний і запальний джайв!" - сказала Кухар.

"Можу уявити стільки дівчат мріяли б стрибнути в обійми до вас Іраклі, так як це зробила Яна", - зазначив Яма.

Леся Нікітюк зі своїм партнером Максимом Єжовим станцювали контемпорарі під пісню "Не йди", яку заспівала Гайтана.

"У минулому ефірі я зробила вам зауваження і ви до них прислухалися. Я дуже рада вашій перевтілення", - сказала Катерина.

"Це було добре, як для вашої пари. Леся, ти не тільки гарно страждала, але і танцювала непогано", - прокомметировал Влад.

Павло Вишняков і Юлія Сахневич на цьому ефірі покажуть глядачам сексуальний бродвейський джаз.

"Сьогодні просто неймовірний ефір! Кожен номер яскравіше попереднього! Ви вмієте импроивизировать і це дуже високий рівень танцю!" - сказав MONATIK.

Після першого туру турнірна таблиця виглядала наступним чином (оцінки журі):

Кадр з відео

Далі пари танцювали по ще одному танцю.

Michelle Andrade разом з Женею Котом танцювали танго у супроводі ALEKSEEV з піснею "Океанами".

Катерина Кухар і Влад Яма відзначили, що Жені Кота було в танці набагато більше, ніж Michelle Andrade.

Ігор Ласточкін з Ілоною Цвяховий виступили із запальною самбою.

"Відразу видно, що люди люблять танцювати! Хоча б на хвилинки перенесли нас на курорт у цей холодний час", - порадів за пару MONATIK.

Іраклі Макацарія разом з Яною Заєць станцювали ліричний модерн під виконання Тіни Кароль, яка заспівала пісню "Не дощ".

"Набагато краще, ніж джайв, дуже налагоджено і технічно. Можу привітати, Іраклі, це вищий пілотаж!" - прокоментував Влад Яма.

Леся Нікітюк зі своїм партнером Максимом Єжовим показали глядачам яскравий свінг.

"Леся, для 12го ефіру, це критично мало", - сказала Катерина Кухар, чим викликала невдоволення Нікітюк.

Павло Вишняков і Юлія Сахневич під виступ ONUKA з піснею "Місто" станцювали ф'южн.

"Це було супертехнично, стильно, ви передали приголомшливу атмосферу міста", - зазначив MONATIK.

Після другого туру турнірна таблиця виглядала наступним чином (оцінки журі):

Кадр з відео

За оцінками суддей і за результатами глядацького голосування стало відомо, яка пара покинула проект після 12 ефіру.

Нагадаємо, раніше ми писали, як пройшов одинадцятий випуск шоу Танці з зірками 2018.