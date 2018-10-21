Фокусник Макацария и жестокая Никитюк: как прошел 9 выпуск Танцы со звездами 2018

Танцы со звездами 2018: 9 выпуск смотреть онлайн можно у нас на Lite РБК-Україна.

В воскресенье, 21 октября, зрители телеканала 1+1 увидели девятый выпуск шоу Танцы со звездами 2018.

Выпуск прошел под темой "Цирк", поэтому 7 пар удивляли не только новыми яркими образами, но и интересными номерами с акробатическими поддержками, чтобы зрители полностью погрузились в атмосферу, бурлящую на настоящем манеже.

Компанию бессменному ведущему проекта Юрию Горбунову на звездном балконе снова составила известная певица Оля Полякова.

В девятом выпуске звезды перевоплотились в настоящих артистов цирка.

Денис Беринчик и Екатерина Белявская, которых в прошлом эфире зрители вернули в проект, поразили всех зажигательным джайвом в образах уборщика цирка и гимнастки.

Сразу после выступления пары MONATIK впервые вышел на паркет и запрыгнул на батут, который был там установлен.

"Дай мне ударных!" - закричал артист строку из своей песни.

"Сегодня я буду Карабасом в юбке. Известно, что Ева появилась с ребра Адама, ваша пара появилась с двох ребер Оксаны Марченко. Я ждала на чудо и оно произошло!" - сказала Кухар и подарила паре куклу вуду как тотем от сглаза.

Влад Яма также поддержал пару, отметив, что номер был очень хорошим.

Павел Вишняков и Юлия Сахневич продемонстрировали аргентинское танго в образах героев мюзикла "Великий шоумен". Танец был исполнен с использованием воздушной трапеции.

"Все балерины оперного театра без ума от вас, Павел. Но не я. Слишком много гимнастики и слишком мало танца. У меня все", - коротко отметила Кухар.

"Танго было одним из лучших на паркете!" - заявил MONATIK.

"Я очень уважаю конструктивную критику Екатерины, но сегодня соглашусь с MONATIKом. Я привык доверять глазам. Так, как смотрите вы друг на друга, не смотрит ни одна из пар", - сказал Влад.

Руслан Сеничкин укрощал строптивую тигрицу Яну Цибульскую в страстном пасадобле.

"Руслан, ваш танец был настолько горячим, что практически символизирует начало отопительного сезона", - пошутил Яма.

"Если бы я была тигрицей вместо Яны, то поужинала бы вами за такие танцы, но боюсь, что меня загрызут ваши фанаты", - продолжила шутить Екатерина Кухар.

А MONATIK принялся вспоминать все образы Сеничина во время шоу и сказал, что он себе сделал хорошую рекламу для аниматорской программы на детских праздниках.

Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева преобразились в силача и его ассистентку, станцевав стрип фанк.

Влад Яма поапплодировал стоя Ласточкину и Гвоздевой: "Это не только смешно, но и технично".

"Сегодня я смело могу сказать, что вы сильный танцор этого шоу и претендент на победу", - заявила Екатерина.

MONATIK также отметил, что пара "прокачала" паркет.

Иракли Макацария со своей партнершей Яной Заяц показали венский вальс в образах фокусника и волшебного кролика, которого холостяк магическим образом достал из шляпы.

"Обычно мужчины могут очень быстро раздевать, но вы умеете и переодевать", - заметила Кухар.

"Я посоветую вам не расслабляться, так как у вас сильные конкуренты", - заметил Яма.

"Восторг, восхищение, волшебство! Номер потрясающий и безупречный. Уровень победителей, браво!" - заявил MONATIK.

Леся Никитюк и Макс Ежов продемонстрировали страсть и жестокость в танце фьюжн.

"Охарактеризую этот номер одним украинским словом - "маячня". Иметь такие роскошные ноги и не научиться ними управлять к девятому эфиру - недопустимо", - отрезала Екатерина.

"Зато какая страсть была!" - пытался поддержать пару MONATIK.

"Мне понравился только Макс в образе Павла Зиброва. Но хочу подчеркнуть, что вы стараетесь, я все вижу Леся", - сказал Влад.

После Никитюк исполнила авторскую песню, которую посвятила Владу Яме.

"Каждую ночь мне снится сон, что меня погнал из танцев он", - так звучит одна из строчек шутливой композиции.

Компанию Michelle Andrade, вместо подхватившего воспаление легких Жени Кота, составил партнер экс-участницы шоу Танцы со звездами 2018 Златы Огневич - Дмитрий Жук.

Пара использовала в танце контемпорари китайский пилон, который считается особым цирковым снаряжением для силовых трюков.

"От того, что Женя Кот сегодня не смог быть на паркете, вы проиграли. Но Дима помог вам выиграть сегодня", - сказала Кухар.

"Удивительно, что вы за 10 часов сумели отрепетировать данный танец без Кота, это говорит о профессионализме", - отметил MONATIK, которого поддержал и Яма.

В конце эфира Оля Полякова порадовала телезрителей своей песней "Королева ночи".

По оценкам судьей и по результатам зрительского голосования стало известно, какая пара покинула проект после 9 эфира.

Напомним, ранее мы писали, как прошел восьмой выпуск шоу Танцы со звездами 2018.