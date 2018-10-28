Хеллоуїн на паркеті і судді в парах з учасниками: як пройшов 10 випуск Танці з зірками 2018

Танці з зірками 2018: випуск 10 дивитись онлайн можна у нас на Lite РБК-Україна.

У неділю, 28 жовтня, глядачі телеканалу 1+1 побачили десятий випуск шоу Танці з зірками 2018.

Нарешті випуск пройшов під довгоочікуваної темою "Обмін партнерами" в стилі містичної вечірки на честь Хеллоуїна. Шість зоряних пар змінили склад і спробували свої сили з новими партнерами в нових чарівних образах.

Компанію беззмінному ведучому проекту Юрію Горбунову на зоряному балконі склав співак Павло Зібров, який перетворився у Гоголя. Артист зустрічав учасників на балконі, а також першим дізнавався їх враження та емоції від оцінок, які ставили судді проекту MONATIK, Катерина Кухар і Влад Яма.

Першими на танцювальний паркет вийшли Денич Берінчик та Ілона Гвоздьова, які танцювали ча-чу. Денич перетворився на мисливця за привидами.

"Денис, спостерігаючи за своїми танцями, дивуюся, як ти з ними борешся", - прокоментував MONATIK.

"У кожному з нас живуть анеглы і демони. Але мої ангели сьогодні спали", - сказала Катерина Кухар.

"Ви це зробили! Класно! Мені здається, вам удвох було цікаво! Так тримати!" - зазначив Влад Яма.

Павло Вишняков став учасником вічної боротьби добра і зла в пристрасному пасадоблі з Яною Заєць.

"Нарешті хтось взяв легендарну композицію Карла Орфа. Партія Мефистовеля вам до лиця", - сказала Катерина Кухар.

"Настільки чесний вигляд це все мало. Я навіть повірив у вашу ненависть один до одного", - висловив думку Влад Яма.

"Тут просто блискавки літали. Швидше за все ви сумуєте за своїм партнерам. Але станцювали дуже технічно", - сказав MONATIK.

Леся Нікітюк підігріла публіку енергійним диско в образі доктора з суперздатності парі з Дмитром Жуком.

"Леся, мені подобається, як ти впевнено йдеш до перемоги. Сьогодні твої рухи були дуже легкими", - зазначив MONATIK.

"Ось вона нова медична реформа в дії. Ваш сьогоднішній танець був - еротичної гімнастикою. Хочу поапплордировать Жуку, що йому вдалося не тільки растанцевать Лесю, але і приборкати", - прокоментувала Кухар.

"Леся, на цьому тижні ми з тобою провели багато часу. Мені дуже подобається, як ти слухаєш зауваження. Сьогодні у мене було враження, що ти хореограф цього номера", - несподівано заявив Яма.

Співачка Michelle Andrade продемонструвала чарівний віденський вальс в образі культової мексиканської богині Санта Муэрте в парі з Максом Єжовим.

"Як оказлось, і в Пеклі є місце для чуттєвої слабкості. Прекрасне виконання! Незважаючи на те, що ви, Мішель, міняєте партнерів як рукавички, це вам на користь. Дуже сексуальна пара. Може вам спочатку потрібно було танцювати з Максимом?" - зазначила Катерина.

"Леся все-таки звела Макса в могилу, - пожартував Влад. - Що стосується танцю, то дуже ефектні підтримки і ви страшно красиві".

"Мішель і Макс. Парнери інший, а емоції все ті ж. Це все завдяки тобі, Мішель, саме ти даруєш таку ауру. Мені все дуже сподобалося. Номер заслуговує найвищих оцінок", - висловився MONATIK.

Ігор Ластівчин знову підкорив серця глядачів драматичним контемпорарі. Компанію йому склала Катя Білявська. Пара станцевла в образах маріонеток.

"Класна і стильна хореографія. І такий дівочої любові ми ще не бачили в цьому сезоні", - прокомметировал Влад Яма.

"Все виглядало дуже легко і незвично вільно. Ігор, я бачу вас у трійці фіналістів цього проекту", - зазначив MONATIK.

"Вчора я дивилася пародію на Танці з зірками від 95 кварталу. Я б позаимстовала деякі репліки, але формат нашого шоу не дозволяє. Ваш танець сьогодні складався з неотточенных рухів", - сказала Катерина Кухар.

Іраклі Макацарія показав запальну самбу, в якій він був жертвою Юлії Сахневич, а потім перетворився на короля.

"Нарешті знайшлася жінка, яка змогла підкорити Іраклі. І це не Заєць Яна", - пожартував Яма.

"Юля, а ви така кровожерлива. Дивлюся, одного партнера вам явно мало, - продовжила жартувати Кухар. - Танець і постановка сьогодні на рівні".

"Юля, ти, звичайно, приголомшлива партнерка. І у вас все вийшло", - сказав MONATIK.

Друга частина випуску стала приємним сюрпризом для телеглядачів. На паркет вийшли судді проекту. На цей раз вони танцювали разом із зірковими учасниками і продемонстрували запальні композиції. Популярний співак MONATIK разом з Michelle Andrade і Женею Котом, Денисом Беринчиком та Катериною Білявською "запалили зал сучасною хореографією.

А відома прима Катерина Кухар разом з Іраклі Макацарія і Яною Заєць, Павлом Вишняковим і Юлією Сахневич продемонстрували глядачам ніжне контемпорарі.

Здивував своєю самбою Влад Яма, адже він вийшов на паркет з Лесею Нікітюк і Максимом Єжовим, Ігорем Ластівчиним та Ілоною Цвяховий.

Спеціальним гостем ефіру стала група The Hardkiss, яка заспівала свою нову композицію "Коханці".

За оцінками судей і за результатами глядацького голосування стало відомо, яка пара покинула проект після 10 ефіру.

Нагадаємо, раніше ми писали, як пройшов дев'ятий випуск шоу Танці з зірками 2018.