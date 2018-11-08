Новый проект МастерШеф: другие судьи и профессиональные участники

Фото: МастерШеф. Профессионалы (коллаж РБК-Украина)

СТБ приступил к съемкам нового проекта МастерШеф. Профессионалы

Поклонников популярного кулинарного шоу МастерШеф ждет сюрприз - телеканал СТБ приступил к съемкам нового реалити. Героями проекта МастерШеф. Профессионалы станут состоявшиеся повара.

Судейский состав также обновится - ими стали Эктор Хименес-Браво, известный шеф-повар Владимир Ярославский и кондитер Елизавета Глинская.

Главный критерий, по которому судьи отберут участников во время кастинга, – это высокий уровень их профессионализма. Опытные повара будут проходить индивидуальные и командные испытания, а также битвы черных – самых слабых участников по итогам программы. Победитель проекта получит вознаграждение в размере 1 000 000 гривен.

Фото: МастерШеф. Профессионалы (пресс-служба СТБ)

"Если для проекта МастерШеф мы заведомо искали аматоров и людей без кулинарного опыта, то в МастерШеф. Профессионалы смогут попасть только те повара, которые уже чего-то достигли в карьере. Но профессионалы участники или нет, они все равно такие же люди, как и мы. Поэтому эмоциональная составляющая программы останется важной для нас. Кроме того, мы хотим показать зрителю, что красота блюда зависит далеко не от стоимости продуктов. Не обязательно покупать сибас и гребешки, чтобы приготовить блюда высокой кухни. Поэтому наши участники часто будут использовать простые ингредиенты, из которых тоже реально сотворить шедевры", – говорит директор ТО Владимир Турич.

Фото: судья МастерШеф. Профессионалы Елизавета Глинская (пресс-служба СТБ)

Для МастерШеф. Профессионалы команда проекта готовит большое количество конкурсов. Практически все они будут новыми для зрителя, и лишь небольшой процент испытаний перейдет от проекта МастерШеф.

"Мы сознательно хотим разграничить эти два проекта, поэтому в МастерШеф. Профессионалы и жюри, и студия проекта, и графика претерпят изменения. Нам важно, чтобы зритель, который много лет с нами, включив телевизор, сразу понимал, что он смотрит не привычный ему классический МастерШеф, а совершенно новый проект", – говорит Владимир.

Фото: судья МастерШеф. Профессионалы Владимир Ярославский (пресс-служба СТБ)

Премьера проекта в эфире СТБ состоится весной 2019 года. В сезоне запланировано 14 эпизодов.

Ранее мы писали о том, как прошел 22 выпуск 8-го сезона МастерШеф.

А также сообщали, что сразу несколько участников МастерШеф 8 покинули проект.

Отметим, победительница шоу МастерШеф на канале СТБ и главный кондитер страны Лиза Глинская поделилась рецептом итальянского печенья бискотти.

Видео: РБК-Украина