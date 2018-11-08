Новий проект МастерШеф: нові судді та професійні учасники

Фото: МастерШеф. Професіонали (колаж РБК-Україна)

СТБ розпочав зйомки нового проекту МастерШеф. Професіонали

Шанувальників популярного кулінарного шоу МастерШеф чекає сюрприз - телеканал СТБ приступив до зйомок нового реаліті. Героями проекту МастерШеф. Професіонали стануть досвідчені кухарі.

Суддівський склад також оновиться - ними стали Ектор Хіменес-Браво, відомий шеф-кухар Володимир Ярославський і кондитер Єлизавета Глинська.

Головний критерій, за яким судді відберуть учасників під час кастингу, – це високий рівень їх професіоналізму. Досвідчені кухарі будуть проходити індивідуальні та командні випробування, а також битви чорних – найслабших учасників за підсумками програми. Переможець проекту отримає винагороду в розмірі 1 000 000 гривень.

Фото: МастерШеф. Професіонали (прес-служба СТБ)

"Якщо для проекту МастерШеф ми свідомо шукали аматорів і людей без кулінарного досвіду, то в МастерШеф. Професіонали зможуть потрапити тільки ті кухарі, які вже чогось досягли в кар'єрі. Але професіонали учасники або ні, вони все одно такі ж люди, як і ми. Тому емоційна складова програми залишиться важливою для нас. Крім того, ми хочемо показати глядачеві, що краса страви залежить далеко не від вартості продуктів. Не обов'язково купувати сібас і гребінці, щоб приготувати страви високої кухні. Тому наші учасники часто будуть використовувати прості інгредієнти, з яких теж реально створити шедеври", – каже директор Володимир Турич.

Фото: суддя МастерШеф. Професіонали Єлизавета Глинська (прес-служба СТБ)

Для МастерШеф. Професіонали команда проекту готує велику кількість конкурсів. Практично всі вони будуть новими для глядача, і лише невеликий відсоток випробувань перейде від проекту МастерШеф.

"Ми свідомо хочемо розмежувати ці два проекти, тому в МастерШеф. Професіонали і журі, і студія проекту, і графіка зазнають змін. Нам важливо, щоб глядач, який багато років з нами, включивши телевізор, одразу розумів, що він дивиться не звичний йому класичний МастерШеф, а абсолютно новий проект", – говорить Володимир.

Фото: суддя МастерШеф. Професіонали Володимир Ярославський (прес-служба СТБ)

Прем'єра проекту в ефірі СТБ відбудеться навесні 2019 року. У сезоні заплановано 14 епізодів.

Раніше ми писали про те, як пройшов 22 випуск 8-го сезону МастерШеф.

А також повідомляли, що відразу кілька учасників МастерШеф 8 покинули проект.

Зазначимо, переможниця шоу "МастерШеф" на каналі СТБ і головний кондитер країни Ліза Глинська поділилася рецептом італійського печива біскотті.

Відео: РБК-Україна