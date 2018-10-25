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МастерШеф 8: сразу несколько участников покинули проект

Lite » ТВ-шоу 25.10.2018 - 17:26
Коллаж (РБК-Украина)
Коллаж (РБК-Украина)

Всего на этой недели у четырех участников были черные фартуки. часть из них справила, а другая - нет

В среду, 24 октября, в эфире СТБ телезрители посмотрели 18-й выпуск 8 сезона самого известного кулинарного шоу страны "МастерШеф". К сожалению, в этот раз с проектом попрощались сразу двое участников Настя Вовк и Владислав Кирякулов.

Участники позвали жюри и друзей в свои импровизированные рестораны, для которых  каждая команда презентовала специально разработанные блюда для меню. Была презентация.

МастерШеф 8: сразу несколько участников покинули проект

Фото: Настя Вовк (masterchef.stb.ua)

Команда "синих" в этом конкурсе оказалась сильнее, а красные заслуженно получили черные фартуки. Не вся команда, а Настя Вовк и Иван Малиноович.

В итоге всю оставшуюся часть программы обладатели злосчастных черных фартуков сражались друг с другом за право быть "реабилитированными".

Местом для проведения кулинарного поединка судьи выбрали лес.

МастерШеф 8: сразу несколько участников покинули проект

Фото: Владислав Кирякулов (masterchef.stb.ua)

По правилам, каждый из кулинаров должен был приготовить изысканное блюдо, используя лишь ножи, котелки и корзинки для сбора продуктов.

Все ингредиенты для блюда Владислав Кирякулов, Сержик Файный, Настя Вовк и Иван Миланович, которыми на этой недели признали худшими, должны были раздобыть самостоятельно, а потом приготовить из них изысканное блюдо, достойное для подачи в ресторане.

По окончанию отведенного на задание время, Серж преподнес судьям улиток с сомом под соусом из клюквы, мяты и крапивы, а Иван – улитки, фаршированные грибами, с яблочно-мятным пюре. Эти два блюда были достойны комплиментов от Эктора, Татьяны и Дмитрия, и позволили их авторам отправиться на балкон.

Что же касаемо блюд от Влада (жареные улитки с яблоками и грибами) и Насти (подушка из крапивы с жареными грибами, яблоками и рыбным бульоном),они  мягко говоря, огорчили судей. Им пришлось покинуть проект.

Кстати, одна из участниц "МастеШефа" поделилась рецептом фаршированного перца с брынзой.

Напомним, ранее еще один участник программы Мастер Шеф Иван Миланович поделился своим фирменным рецептом пасты Карбонара со сливками и горчицей.

Также фитнес-тренер Анита Луценко рассказала, как приготовить скрамбл с овощами, который насыщает и не вредит фигуре.

Интересные факты о кабачках (видео: РБК-Украина)

Новости Украины тв-шоуМастерШеф
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