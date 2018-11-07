МастерШеф: 8 сезон 22 выпуск смотреть онлайн

В среду, 7 ноября, в эфире канала СТБ выйдет 22 выпуск 8 сезона шоу МастерШеф.

Смотреть МастерШеф 8 сезон 22 выпуск можно на Lite РБК-Україна.

Миша Грушевский, Пава, Вова Троцкий - эти и другие имена седьмого сезона МастерШеф на канале СТБ навсегда запечатлены в истории проекта, и, конечно, в сердцах его зрителей!

Сегодня же участники седьмого сезона вернутся на проект. Эта новость очень обрадует команды, ведь они тоже учились на их ошибках и тоже стали их преданными фанатами.

Команды должны приготовить изысканное меню из трех закусок, трех основных блюд и трех десертов. А накормить нужно будет 17 человек. Получается, что каждой команде за 2,5 часа нужно приготовить 153 блюда!

Кадр из шоу МастерШеф 8. Фото: Пресс-служба

Красные решили готовить фуагра с грушевым гелем, фаршированные бейби-кальмары, ростбиф с малиновым соусом, фрикасе из кролика с тальятелле, говяжий медальон с винно-вишневым соусом и полентой, стейк из тунца с аспарагусом и соево-имбирным соусом, шоколадный чизкейк, цитрусовый сабле бретон с апельсиновым гелем, муссовый десерт десерт "два шоколада" с манго.

Кадр из шоу МастерШеф 8. Фото: Пресс-служба

Синие придумали другое меню: мидии с сырно-сливочным соусом, фуагра с яблочным конфитюром, креветки с соусом велюте, тунец с карамелизированной спаржей и ореховым соусом, утиная грудка с апельсином, говяжий медальон с пюре из селеры, лимонно-базиликовый мусс, крем-дипломат с ягодами, профитроли с орехово-шоколадным шанти.

Кадр из шоу МастерШеф 8. Фото: Пресс-служба

Участникам предстоит как следует постараться, чтобы доказать: восьмой сезон ни чуть не хуже седьмого!

Кто впечатлит звезд седьмого сезона, а кто отправится на битву черных фартуков, увидим в 20:00 на канале СТБ.

Ранее мы публиковали 21 выпуск МастерШеф 8.