"Начал целовать себе бицуху": Зеленский и квартальцы высмеяли звезду Танцев со звездами

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Диалог Кухар с Тищенко заставит вас смеяться до слез

27 октября зрители 1+1 увидят новый выпуск шоу "Вечерний Квартал".

Начнется проект с монолога Владимира Зеленского о предстоящих выборах президента Украины.

"В последнее время я живу в кошмаре, ведь все задают мне один и тот же вопрос: "Ну что, идешь или нет?" - поделиться наболевшим Владимир и прямо на сцене расскажет о своих достоинствах и недостатках.

"У меня есть юридическое образование - это плюс. У меня нет опыта в политике - это жирный плюс", - добавил Зеленский.

Владимир Зеленский (фото: пресс-служба "Квартала 95")

Также квартальцы покажут юмористическую пародию на проект Танцы со звездами. Так, жюри будет оценивать танец Николая Тищенко, роль которого исполнит Зеленский.

"Коля, есть одно замечание. Ты работаешь бедрами во время румбы, ты работаешь бедрами во время ча-ча-ча, во время вальса и даже сейчас, когда мы говорим, ты работаешь бедрами", - прокомментирует выступление Тищенко MONATIK (Александр Пикалов).

Диалог примы-балерины, к слову, с Николаем Тищенко будет напряженным:

- Вы исполняли танец по мотивам "Ромео и Джульетты". Скажите, вы знакомы с этим произведением?

- Да, я смотрел эту книгу.

- И что, когда Джульетта отравилась, Ромео начал целовать себе бицуху?

- Да. Ха-ха.

"Николай, я хочу отметить вашу настойчивость. Она помогла вам дойти до финала, несмотря на то, что вас выгнали еще после третьего эфира", - выскажет свое замечание Влад Яма (Евгений Кошевой), чем изрядно удивит Николая.

Квартальцы показали пародию на Танцы со звездами (фото: пресс-служба "Квартала 95")

Добавим, что героем номера о "Танцах" также станет ведущий "Мира наизнанку" Дмитрий Комаров, который был участником предыдущего сезона танцевального шоу.

Дмитрий Комаров (фото: пресс-служба "Квартала 95")

"Дима, хочу сказать, что вы самый лучший. Я забираю все слова, которые говорила в ваш адрес, и отдаю их Николаю", - скажет Кухар.

Дмитрий Комаров на "Вечернем Квартале" (фото: пресс-служба "Квартала 95")

Ранее LITE писал о том, что Зеленский показал, как его работает команда над созданием нового фильма.

Видео: РБК-Украина