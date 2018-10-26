Владимир Зеленский поразит идеальной формой на Танцах со звездами

Фото: Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)

В своей вариации на тему нового сезона проекта Танцы со звездами Зеленский снова вернется на паркет

Известный украинский актер и шоумен Владимир Зеленский, который принимал участие в самом первом сезоне Танцев со звездами, вновь вернется на паркет проекта. Однако это случится лишь в рамках нового выпуска студии "Квартал 95" - "Вечерний Квартал".

Стало известно, какие именно скетчи и номера ребята покажут уже в ближайшие выходные.

В своей вариации на тему нового сезона проекта Танцев со звездами Зеленский снова выйдет на паркет, но лишь в образе шоумена и ресторатора Николая Тищенко. Во время номера Владимир продемонстрировал свою отличную физическую форму. Даже Евгений Кошевой в образе Влада Ямы не смог удержаться от комментариев. Правда, большая часть шуток касалась именно Тищенко, нежели самого Зеленского.

"Вы – самый сильный и харизматичный шкаф, который только таскали по этому паркету. А еще ваш танец мне напомнил поход на флюорографию – чаще чем раз в месяц на это смотреть нельзя", - скажет Кошевой-Яма.

Фото: новый выпуск "Вечернего квартала" (пресс-служба "Квартал 95")

Также впервые публично и со сцены Владимир Зеленский заговорит о своем возможном президентстве и перечислит все плюсы и минусы такой затеи. Зрителей в зале назовут членами партии "Слуга народа", а сами участники студии начнут прикидывать, как их жизни могут измениться в случае, если Зеленский действительно станет президентом.

В песне-пародии на хит Олега Винника "Нино" ребята обратятся к нынешнему гаранту, в то время, когда на экране будут демонстрироваться образы Петра Порошенко в разных стилях. Например, в рокерской "косухе".

Фото: новый выпуск "Вечернего квартала" (пресс-служба "Квартал 95")

Из музыкальных сюрпризов в новом выпуске будет группа "Антитіла", которая впервые исполнит саундтрек к будущему фильму студии "Квартал 95" с одноименным названием – "Я, ты, он, она".

Уже за кулисами Тарас Тополя признается: "Ко мне обратились ребята из "Квартала" и дали почитать синопсис фильма, после чего у меня сразу родилась в голове идея и мелодия", - говорит Тополя.

Фото: Антитіла в новом выпуске "Вечернего квартала" (пресс-служба "Квартал 95")

Напомним, ранее Владимир Зеленский показал, как работает команда над созданием нового фильма "Я, Ты, Он, Она".

Отметим, что Владимир Зеленский на шоу "Вечерний Квартал" раскрыл правду о своем президентстве.

Кстати, Леся Никитюк призналась об отношениях с партнером по Танцам со звездами 2018.

Видео: РБК-Украина