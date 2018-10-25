"С нетерпением ждем": Зеленский показал, как работает команда над созданием нового фильма

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

В работе над новым фильмом "Я, ты, он, она" принимают участие многие отечественные звезды шоу-бизнеса

Скоро в прокат выйдет новый фильм от студии "Кварта 95" под названием "Я, Ты, Он, Она" и Владимир Зеленский решил немного "приподнять" завесу и показать своим подписчикам, как они работают. В этот раз актер опубликовал пост на своей странице в Instagram, где на фотографиях запечатлены актеры в процессе озвучки кино.

Пост Зеленский подписал крайне понятно – "Озвучиваем #ятыонона". Там же он сообщил подписчикам о дате выхода премьеры – 27 декабря этого года. На снимках мы видим не только Владимира, но и других актеров, работающих над этим проектом.

Скриншот поста (instagram.com/zelenskiy_official)

Тут и Ольга Сумская – заслуженная артистка Украины; и Надежда Дорофеева – солистка группы "Время и Стекло", и Евгений Кошевой – актер и участник студии "Квартал 95". Здесь видим и вдумчивую Анастасию Короткую – украинскую телеведущую.

Особенно пользователи соцсетей уделили внимание первому снимку, на котором Зеленский будто бы приобнимает Ольгу Сумскую, и прокомментировали это в духе "квартала": "Жена увидит? Получишь по шее".

Фото из поста (instagram.com/zelenskiy_official)

Большая часть фолловеров выразили восторг и написали, что ждут " с нетерпением" новую работу от "95-го Квартала".

Ранее мы писали, что Зеленский на шоу раскрыл правду о своем президентстве.

Также мы рассказывали о том, что Елена Кравец научит, как искать жениха в армии и что делать с любовницей мужа.

А еще Евгений Кошевой рассказал, как его семья готовится к Хэллоуину

Видео: РБК-Украина