"Почав цілувати собі біцуху": Зеленський і кварталівці висміяли зірку Танців з зірками

Колаж РБК-Україна

Діалог Кухар з Тищенком змусить вас сміятися до сліз

27 жовтня глядачі 1+1 побачать новий випуск шоу "Вечірній Квартал".

Розпочнеться проект з монологу Володимира Зеленського про майбутні вибори президента України.

"Останнім часом я живу в кошмарі, адже всі задають мені одне і те ж питання: "Ну що, йдеш чи ні?" - поділиться наболілим Володимир і прямо на сцені розповість про свої достоїнства і недоліки.

"У мене є юридична освіта - це плюс. У мене немає досвіду в політиці - це жирний плюс", - додав Зеленський.

Володимир Зеленський (фото: прес-служба "Кварталу 95")

Також кварталівці покажуть гумористичну пародію на проект Танці з зірками. Так, журі буде оцінювати танець Миколи Тищенка, роль якого виконає Зеленський.

"Коля, є одне зауваження. Ти працюєш стегнами під час румби, ти працюєш стегнами під час ча-ча-ча, під час вальсу і навіть зараз, коли ми говоримо, ти працюєш стегнами", - прокоментує виступ Тищенко MONATIK (Олександр Пікалов).

Діалог прими-балерини, до речі, з Миколою Тищенком, виявився напруженим:

- Ви виконували танець за мотивами "Ромео і Джульєтти". Скажіть, ви знайомі з цим твором?

- Так, я дивився цю книгу.

- І що, коли Джульєтта отруїлася, Ромео почав цілувати собі біцуху?

- Так. Ха-ха.

"Микола, я хочу відзначити вашу наполегливість. Вона допомогла вам дійти до фіналу, незважаючи на те, що вас вигнали ще після третього ефіру", - висловить своє зауваження Влад Яма (Євген Кошовий), чим неабияк здивує Миколу.

Кварталівці показали пародію на Танці з зірками (фото: прес-служба "Кварталу 95")

Додамо, що героєм номеру про "Танцях" також стане ведучий "Світу навиворіт" Дмитро Комаров, який був учасником попереднього сезону танцювального шоу.

Дмитро Комаров (фото: прес-служба "Кварталу 95")

"Діма, хочу сказати, що ви найкращий. Я забираю всі слова, які говорила на вашу адресу, і віддаю їх Миколі", - скаже Кухар.

Дмитро Комаров на "Вечірньому Кварталі" (фото: прес-служба "Кварталу 95")

Раніше LITE писав про те, що Зеленський показав, як працює його команда над створенням нового фільму.

Відео: РБК-Україна