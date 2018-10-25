МастерШеф 8: відразу кілька учасників покинули проект

Колаж (РБК-Україна)

Всього на цьому тижні у чотирьох учасників були чорні фартухи. частина з них справила, а інша - ні

У середу, 24 жовтня, в ефірі телеглядачі СТБ подивилися 18-й випуск 8 сезону найвідомішого кулінарного шоу країни "МастерШеф". На жаль, цього разу з проектом попрощалися відразу двоє учасників Настя Вовк і Владислав Кирякулов.

Учасники журі покликали і друзів у свої імпровізовані ресторани, для яких кожна команда презентувала спеціально розроблені страви для меню. Була презентація.

Фото: Настя Вовк (masterchef.stb.ua)

Команда "синіх" у цьому конкурсі виявилася сильнішою, а червоні заслужено отримали чорні фартухи. Не вся команда, а Настя Вовк і Іван Малиноович.

У підсумку всю частину програми володарі злощасних чорних фартухів билися один з одним за право бути "реабілітованими".

Місцем для проведення кулінарного поєдинку судді вибрали ліс.

Фото: Владислав Кирякулов (masterchef.stb.ua)

За правилами, кожен з кулінарів повинен був приготувати вишукану страву, використовуючи лише ножі, казанки і кошики для збору продуктів.

Всі інгредієнти для страви Владислав Кирякулов, Сержик Файний, Настя Вовк і Іван Мілановіч, якими цього тижня визнали найгіршими, повинні були самостійно роздобути, а потім приготувати з них вишукане блюдо, гідне для подачі в ресторані.

По закінченню відведеного на завдання, Серж підніс суддям равликів з сомом під соусом з журавлини, м'яти і кропиви, а Іван – равлики, фаршировані грибами, з яблучно-полуничним пюре. Ці дві страви були гідні компліментів від Ектора, Тетяни і Дмитра, і дозволили їх авторам відправитися на балкон.

Що ж до страв від Влада (смажені равлики з яблуками і грибами) і Насті (подушка з кропиви з смаженими грибами, яблуками і рибним бульйоном), вони м'яко кажучи, засмутили суддів. Їм довелося покинути проект.

До речі, одна з учасниць "МастеШефа" поділилася рецептом фаршированого перцю з бринзою.

Нагадаємо, раніше ще один учасник програми Майстер Шеф Іван Мілановіч поділився своїм фірмовим рецептом пасти Карбонара з вершками і гірчицею.

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