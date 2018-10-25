ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

МастерШеф 8: відразу кілька учасників покинули проект

Lite » ТВ-шоу 25.10.2018 - 17:26
Колаж (РБК-Україна)
Колаж (РБК-Україна)

Всього на цьому тижні у чотирьох учасників були чорні фартухи. частина з них справила, а інша - ні

У середу, 24 жовтня, в ефірі телеглядачі СТБ подивилися 18-й випуск 8 сезону найвідомішого кулінарного шоу країни "МастерШеф". На жаль, цього разу з проектом попрощалися відразу двоє учасників Настя Вовк і Владислав Кирякулов.

Учасники журі покликали і друзів у свої імпровізовані ресторани, для яких кожна команда презентувала спеціально розроблені страви для меню. Була презентація.

МастерШеф 8: відразу кілька учасників покинули проект

Фото: Настя Вовк (masterchef.stb.ua)

Команда "синіх" у цьому конкурсі виявилася сильнішою, а червоні заслужено отримали чорні фартухи. Не вся команда, а Настя Вовк і Іван Малиноович.

У підсумку всю частину програми володарі злощасних чорних фартухів билися один з одним за право бути "реабілітованими".

Місцем для проведення кулінарного поєдинку судді вибрали ліс.

МастерШеф 8: відразу кілька учасників покинули проект

Фото: Владислав Кирякулов (masterchef.stb.ua)

За правилами, кожен з кулінарів повинен був приготувати вишукану страву, використовуючи лише ножі, казанки і кошики для збору продуктів.

Всі інгредієнти для страви Владислав Кирякулов, Сержик Файний, Настя Вовк і Іван Мілановіч, якими цього тижня визнали найгіршими, повинні були самостійно роздобути, а потім приготувати з них вишукане блюдо, гідне для подачі в ресторані.

По закінченню відведеного на завдання, Серж підніс суддям равликів з сомом під соусом з журавлини, м'яти і кропиви, а Іван – равлики, фаршировані грибами, з яблучно-полуничним пюре. Ці дві страви були гідні компліментів від Ектора, Тетяни і Дмитра, і дозволили їх авторам відправитися на балкон.

Що ж до страв від Влада (смажені равлики з яблуками і грибами) і Насті (подушка з кропиви з смаженими грибами, яблуками і рибним бульйоном), вони м'яко кажучи, засмутили суддів. Їм довелося покинути проект.

До речі, одна з учасниць "МастеШефа" поділилася рецептом фаршированого перцю з бринзою.

Нагадаємо, раніше ще один учасник програми Майстер Шеф Іван Мілановіч поділився своїм фірмовим рецептом пасти Карбонара з вершками і гірчицею.

Також фітнес-тренер Аніта Луценко розповіла, як приготувати скрамбл з овочами, який насичує і не шкодить фігурі.

Цікаві факти про кабачках (відео: РБК-Україна)

Новини України тв-шоуМастерШеф
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся