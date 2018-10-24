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МастерШеф: 8 сезон 18 выпуск смотреть онлайн

Lite » ТВ-шоу 24.10.2018 - 11:21

В среду, 24 октября, в эфире канала СТБ выйдет 18 выпуск 8 сезона шоу МастерШеф.

Смотреть МастерШеф 8 сезон 18 выпуск можно на Lite РБК-Україна.

Во вчерашнем выпуске МастерШеф на канале СТБ начался самый долгий конкурс в истории проекта. Такого судьи еще никогда не требовали от участников. Команды строят собственные рестораны! 

После того, как участники заработали деньги в первом конкурсе, судьи выдали каждой команде план ресторана. Им достались помещения по 35 квадратных метров. Далее команды продумали концепцию, сделали ремонт. 

МастерШеф: 8 сезон 18 выпуск смотреть онлайн

Кадр з шоу МастерШеф. Фото: Пресс-служба СТБ

А в сегодняшнем выпуске МастерШеф им предстоит составить меню, приготовить блюда и обслужить гостей. 

Хотя в гости придут всего 8 человек, ответственность на участниках лежит колоссальная. Ведь кормить они будут судей и их близких. 

Эктор Хименес-Браво прийдет вместе со своими партнерами по ресторанам NAM и BAO, Татьяна Литвинова приедет со своим мужем Ярославом, который является крупным инвестором, а Дмитрий Горовенко пригласит своих друзей и партеров по азиатскому заведению Maisatai Bar. Гости закажут блюда в обоих ресторанах, оценят подачу, сервис и концепции в целом. 

МастерШеф: 8 сезон 18 выпуск смотреть онлайнКадр з шоу МастерШеф. Фото: Пресс-служба СТБ

Команда синих решила открыть ресторан мексиканской кухни, а красные остановились на азиатской концепции. 

МастерШеф: 8 сезон 18 выпуск смотреть онлайнКадр з шоу МастерШеф. Фото: Пресс-служба СТБ

Команда красных будет готовить спринг-роллы, теплый салат со свининой, пад-тай с лососем. Синие подадут кесадилью, такос и свиные ребрышки. Кстати, обе команды решили готовить свою вариацию на тему чизкейка. Но это довольно рискованно, ведь чизкейк - это абсолютная классика. А вмешиваться в каноны кулинарии под силу настоящим профессионалам.

МастерШеф: 8 сезон 18 выпуск смотреть онлайнКадр з шоу МастерШеф. Фото: Пресс-служба СТБ

Как говорит судья проекта Дмитрий Горовенко, чтобы успешно импровизировать, нужно досконально выучить основы кулинарии. 

МастерШеф: 8 сезон 18 выпуск смотреть онлайнКадр з шоу МастерШеф. Фото: Пресс-служба СТБ

Чью концепцию сегодня оценят опытные рестораторы, а кто навсегда покинет шоу, увидим в 20:00 на канале СТБ. 

МастерШеф: 8 сезон 18 выпуск смотреть онлайнКадр з шоу МастерШеф. Фото: Пресс-служба СТБ

МастерШеф: 8 сезон 18 выпуск смотреть онлайнКадр з шоу МастерШеф. Фото: Пресс-служба СТБ

Ранее мы публиковали 17 выпуск МастерШеф 8.


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