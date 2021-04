Божественная личность: кто выиграл в шоу "Маска" и как прошел финал (фото и видео)

Кто выбыл первым?

Первым из игры вышел Носорог. Ему зрители отдали лишь третье место.

Носорог продемонстрировал чувственное выступление. Он исполнил романтическую песню под названием "Это все, что останется после меня" группы ДДТ. Настя Каменских ранее заявила, что понятия не имела, кто мог прятаться за этим образом. Винник же добавил, что Носорог был его фаворитом в этом шоу.

В костюме брутального Носорога прятался известный украинский актер Алексей Тритенко.

"Откровенно говоря, я и сам не знал, что умею так петь. Но мне понравилось это, и я очень благодарен продюсерам проекта за то, что пригласили", – признался актер.

Носорог (фото: instagram.com/maskaukrainetv)

Кто прятался под маской Рака

В грандиозном финале самого популярного шоу страны "Маска" на сцене появился VIP-гость – Рак, под маской которого пряталась певица Ирина Билык. Легенда украинского шоу-бизнеса поделилась интересными фактами о себе и насколько удивила звездных детективов выступлением, что впервые за историю шоу они сдались и попросили помощи у зрителей.

Сначала Рак предупредила, что начинала свой творческий путь с песни "Червона рута", но для выступления на сцене появилась с песней Водяного из мультфильма "Летучий корабль". Это удивило не на шутку. Рак исполнил ее грубым мужским голосом, подобный тембр которому звездные детективы вспомнить не смогли.

Рак на сцене шоу (фото: пресс-служба шоу "Маска")

"Я в шоці! Хто це? Детективи здаються, потрібна допомога глядачів! Допомагайте, пам’ятаєте підказки: "Червона рута" і Руслан Квінта?" – обратился к зрителям в зале детектив DZIDZIO.

И зрители поделились своими догадками. Так, были озвучены имена певцов MONATIK, Виктора Павлика и актрис Ады Роговцевой и Ольги Сумской. Однако Оля Полякова обратила внимание всех на небольшой рост гостя, отметив, что Ольга Сумская несколько выше, а другие имеют непохожие голоса. Поэтому детективам подсказки не помогли, и они попросили снять маску с загадочного Рака, в костюме которого была Народная артистка Украины Ирина Билык.

"Я всегда мечтала из красавицы превратиться в чудовище. А что касается роста – у меня 172 см, но, Оля, ты же на каблуках, а я в клешнях. Всё это сделали специально, чтобы вы меня не узнали", – отметила Ирина Билык.

Ирина Билык в образе Рака (фото: пресс-служба шоу "Маска")

Кто прятался в образе Дракона?

Загадочный Дракон в грандиозном финале обратился к звездным детективам проекта с объяснением своего поведения.

"Поздравляю вас, мои любимые детективы! Знаю, между нами не всегда все было гладко. Я заставлял вас понервничать. Но с кем не бывало срывов? И помню я только невероятную возможность проявить себя во многих вокальных образах. Неудивительно, что в течение сезона у вас возникало сколько противоречивых догадок относительно меня. Одна из них была правильная, но вот какая? Пришло время наконец-то узнать правду", – отметил Дракон в эфире шоу.

Дракон исполняет песню на сцене (фото: пресс-служба шоу "Маска")

А потом поразил невероятным номером на песню "Feel" Робби Уильямса, после которого детективы аплодировали стоя. А Оля Полякова и DZIDZIO отметили невероятные вокальные данные участника.

"Дракон – це не просто артист, а найкращий співак зі всіх масок! Він має такий сиплий тембр, який всі запам’ятають і мені все рівно, що там ховається Арсен Мірзоян!" – поделился DZIDZIO.

По правилам финала шоу "Маска" детективы и зрители в зале должны были выбрать, кто из трех финалистов снимет маску первым, а кто будет бороться за главный приз. Так, первым рассекретили Носорога, а Солнце и Дракон сошлись в поединке с песней "Иностранец" певца Валерия Меладзе. Однако большинство зрителей в зале отдали свои голоса за Солнце. Так, в шаге от победы стало известно, что все это время под маской романтичного Дракона прятался популярный артист Арсен Мирзоян.

"Я благодарю всех, кто создавал этот проект! Однако, признаюсь честно, костюмчик не очень удобный, Вова Остапчук сегодня немного побывал в моей шкуре. Но в конце концов я нашел удобные для себя положения и движения. Единственное, что меня выдавало – голос", – поделился певец.

Арсен Мирзоян скрывался под маской Дракона (фото: пресс-служба шоу "Маска")

Кто выиграл в шоу "Маска"?

Победителем проекта стало Солнце. Даже во время объявления подсказок о себе этот персонаж продемонстрировал уверенность в своей победе.

"Надеюсь, ни у кого не возникает сомнений по поводу имени победителя первого сезона. Носорог и Дракон действительно очень милые, им просто не повезло оказаться в финале с настоящим светилом. И пусть не расстраиваются, я обязуюсь греть их и в дальнейшем – после финала, всю их жизнь, так же, как и вас, уважаемые детективы и вас, дорогие зрители", – поделилось величественное Солнце.

После заявления таинственный гость исполнил хит "My Heart Will Go On" певицы Селин Дион и просто ошеломило детективов невероятным исполнением песни.

"Сонце – це мій фаворит! Як вона гарно співає! Це не просто артистка чи вокалістка – це божественна особистість на сцені! Як же гарно! Та під тою нагородою я їй і Оскар даю, і Греммі!" – признался DZIDZIO.

Солнце на сцене гипершоу (фото: пресс-служба шоу "Маска")

Оля Полякова присоединилась к словам своего коллеги и процитировала относительно Солнца слова легендарного режиссера Романа Виктюка – "Ребенок, поцелованный Богом". А вот Андрей Данилко поделился своими догадками и первым озвучил имя личности, которая пряталась под роскошной маской.

"Наше Солнце уже успело перевоплотиться в загадочный образ, и тогда мы не могли ее узнать – именно она была под маской Ворона, а сейчас перед нами Злата Огневич! Я раскусил этот ход, ведь я довольно хитрый человек, к тому же, меня много раз обманывали. Поэтому я уверен, что это Злата Огневич!", – заверил Андрей Данилко.

В конце финала Солнце сошлось в поединке с романтичным Драконом, вместе они исполнили песню "Иностранец" певца Валерия Меладзе. Тогда же зрители в зале поддержали своими голосами Солнце и отдали ему звание победителя грандиозного шоу. Так, все узнали, что под маской скрывалась популярная певица Злата Огневич.

"Мы пытались вас запутать, но вы такие умные и сообразительные, что это практически нереально сделать! Но, согласитесь со мной, в эфире, когда был Ворон, вы немножко запутались – я для этого сделала все, что было в моих силах", – поделилась победительница гипершоу "Маска" Злата Огневич.

Злата Огневич выступала в образе Солнца (фото: пресс-служба шоу "Маска")