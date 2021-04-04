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Анастасия Приходько появилась на публике с округлившимся животом и заговорила о беременности (видео)

Новина українською → Воскресенье 04 апреля 2021 10:42
Анастасия Приходько появилась на публике с округлившимся животом и заговорила о беременности (видео) Анастасия Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)
Автор: Анна Киселева

Шоу "Маска" покинула еще одна украинская звезда. В образе Бабки долгое время скрывалась украинская певица Анастасия Приходько. Но ее участие в проекте стало не самым большим сюрпризом для зрителей. Как оказалось, знаменитость участвовала в шоу с заметно округлившимся животиком.

Анастасия Приходько прокомментировала свое особое положение в эфире "Маски".

Несколько недель назад в одном из эфиров гипершоу "Маска" на телеканале "Украина" ведущий Владимир Остапчук сказал, что одна из участниц проекта беременна.

Именно Олег Винник предположил, что это может быть Бабка. Вчера она покинула шоу и прокомментировала слухи о своем положении.

Анастасия Приходько появилась на публике с округлившимся животом и заговорила о беременности (видео)

Анастасия Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Предположение о том, что Приходько беременна были вынесены на основании сведений от Остапчука, а также вполне очевидно по округлившимся формам знаменитости.

Анастасия Приходько на шоу "Маска"

Стоит отметить, что недавно в профиле артистки появилось видео, на котором певица позирует беременной. Коллаж был подготовлен ко дню рождения дочери певицы, но фанаты уже тогда заподозрили, что знаменитость может быть снова в положении.

В полуфинале популярного на украинском телевидении шоу "Маска" рассекретили сразу четырех знаменитостей.

Напомним, что ранее украинская певица и экс-участница Евровидения поддержала представительницу России на конкурсе.

Как мы писали ранее, певица Анастасия Приходько вызвала полицию для дочери Нанны. Артистка говорит, что "копы" объяснили девочке, что мир "не состоит з розовых пони, тиктока, и фиалок!"

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