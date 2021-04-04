Анастасия Приходько появилась на публике с округлившимся животом и заговорила о беременности (видео)

Шоу "Маска" покинула еще одна украинская звезда. В образе Бабки долгое время скрывалась украинская певица Анастасия Приходько. Но ее участие в проекте стало не самым большим сюрпризом для зрителей. Как оказалось, знаменитость участвовала в шоу с заметно округлившимся животиком.

Несколько недель назад в одном из эфиров гипершоу "Маска" на телеканале "Украина" ведущий Владимир Остапчук сказал, что одна из участниц проекта беременна.

Именно Олег Винник предположил, что это может быть Бабка. Вчера она покинула шоу и прокомментировала слухи о своем положении.

Анастасия Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Предположение о том, что Приходько беременна были вынесены на основании сведений от Остапчука, а также вполне очевидно по округлившимся формам знаменитости.

Анастасия Приходько на шоу "Маска"

Стоит отметить, что недавно в профиле артистки появилось видео, на котором певица позирует беременной. Коллаж был подготовлен ко дню рождения дочери певицы, но фанаты уже тогда заподозрили, что знаменитость может быть снова в положении.

В полуфинале популярного на украинском телевидении шоу "Маска" рассекретили сразу четырех знаменитостей.