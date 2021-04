Божественна особистість: хто виграв у шоу "Маска" і як пройшов фінал (фото і відео)

Хто вибув першим?

Першим вийшов з гри Носоріг. Йому глядачі віддали лише третє місце.

Носоріг продемонстрував чуттєвий виступ. Він виконав романтичну пісню під назвою "Це все, що залишиться після мене" групи ДДТ. Настя Каменських раніше заявила, що поняття не мала, хто міг ховатися за цим образом. Винник же додав, що Носоріг був його фаворитом у цьому шоу.

В костюмі брутального Носорога ховався відомий український актор Олексій Тритенко.

"Відверто кажучи, я й сам не знав, що вмію так співати. Але мені сподобалося це, і я дуже вдячний продюсерам проєкту за те, що запросили", – зізнався актор.

Носоріг (фото: instagram.com/maskaukrainetv)

Хто ховався під маскою Раку

В грандіозному фіналі найпопулярнішого шоу країни "Маска" на сцені з'явився VIP-гість – Рак, під маскою якого ховалася співачка Ірина Білик. Легенда українського шоу-бізнесу поділилася цікавими фактами про себе та наскільки здивувала зоряних детективів виступом, що вперше за історію шоу вони здалися і попросили допомоги у глядачів.

Спочатку Рак попередила, що починала свій творчий шлях з пісні "Червона рута", але для виступу на сцені з'явилася з піснею Водяного з мультфільму "Летючий корабель". Це здивувало не на жарт. Рак виконав її грубим чоловічим голосом, подібний тембр якого зоряні детективи пригадати не змогли.

Рак на сцені шоу (фото: пресслужба шоу "Маска")

"Я в шоці! Хто це? Детективи здаються, потрібна допомога глядачів! Допомагайте, пам'ять пам'ятаєте підказки: "Червона рута" і Руслан Квінта?" – звернувся до глядачів у залі детектив DZIDZIO.

І глядачі поділилися своїми здогадками. Так, були озвучені імена співаків MONATIK, Віктора Павліка та актрис Ади Роговцевої та Ольги Сумської. Проте Оля Полякова звернула увагу на невеликий зріст гостя, зазначивши, що Ольга Сумська трохи вище, а інші мають несхожі голоси. Тому детективам підказки не допомогли, і вони попросили зняти маску з загадкового Раку, в костюмі якого була Народна артистка України Ірина Білик.

"Я завжди мріяла з красуні перетворитися на чудовисько. А що стосується зросту – у мене 172 см, але, Оля, ти ж на підборах, а я в клешнях. Все це зробили спеціально, щоб ви мене не впізнали", – зазначила Ірина Білик.

Ірина Білик в образі Раку (фото: пресслужба шоу "Маска")

Хто ховався в образі Дракона?

Загадковий Дракон в грандіозному фіналі звернувся до зоряних детективів проєкту з поясненням своєї поведінки.

"Вітаю вас, мої улюблені детективи! Знаю, між нами не завжди все було гладко. Я змушував вас понервувати. Але з ким не бувало зривів? І пам'ятаю я тільки неймовірну можливість проявити себе у багатьох вокальних образах. Не дивно, що протягом сезону у вас виникало скільки суперечливих припущень щодо мене. Одна з них була правильна, але яка? Настав час нарешті дізнатися правду", – зазначив Дракон в ефірі шоу.

Дракон виконує пісню на сцені (фото: пресслужба шоу "Маска")

А потім вразив неймовірним номером на пісню "Feel" Роббі Вільямса, після якого детективи аплодували стоячи. А Оля Полякова та DZIDZIO відзначили неймовірні вокальні дані учасника.

"Дракон – це не просто артист, а найкращий співак зі всіх масок! Він має такий сиплий тембр, який всі запам’ятають і мені все одно, що там ховається Арсен Мірзоян!" – поділився DZIDZIO.

За правилами фіналу шоу "Маска" детективи й глядачі в залі повинні були обрати, хто з трьох фіналістів зніме маску першим, а хто буде боротися за головний приз. Так, першим розсекретили Носорога, а Сонце і Дракон зійшлися в поєдинку з піснею "Іноземець" співака Валерія Меладзе. Проте більшість глядачів у залі віддали свої голоси за Сонце. Так, в кроці від перемоги стало відомо, що весь цей час під маскою романтичного Дракона ховався популярний артист Арсен Мірзоян.

"Я дякую всім, хто створював цей проєкт! Проте, зізнаюся чесно, костюмчик не дуже зручний, Вова Остапчук сьогодні трохи побував у моїй шкурі. Але зрештою я знайшов зручні для себе положення і рухи. Єдине, що мене видавало – голос", – поділився співак.

Арсен Мірзоян ховався під маскою Дракона (фото: пресслужба шоу "Маска")

Хто виграє в шоу "Маска"?

Переможцем проєкту стало Сонце. Навіть під час оголошення підказок про себе цей персонаж продемонстрував впевненість у своїй перемозі.

"Сподіваюся, ні в кого не виникає сумнівів з приводу імені переможця першого сезону. Носоріг і Дракон справді дуже милі, їм просто не пощастило опинитися в фіналі з цим світилом. І нехай не засмучуються, я зобов'язуюсь гріти їх і надалі – після фіналу, що все їх життя, так само як і вас, шановні детективи й вас, дорогі глядачі", – поділилося величне Сонце.

Після заяви таємничий гість виконав хіт "My Heart Will Go On" співачки Селін Діон і просто приголомшило детективів неймовірним виконанням пісні.

"Сонце – це мій фаворит! Як вона гарно співає! Це не просто артистка чи вокалістка – це божественна особистість на сцені! Як же гарно! Та під тою нагородою я їй і Оскар даю, і Греммі" – зізнався DZIDZIO.

Сонце на сцені супершоу (фото: пресслужба шоу "Маска")

Оля Полякова приєдналася до слів свого колеги та процитувала відносно Сонця слова легендарного режисера Романа Віктюка – "Дитина, поцілована Богом". А ось Андрій Данилко поділився своїми здогадками та першим озвучив ім'я особи, яка ховалася під маскою розкішної.

"Наше Сонце вже встигло перевтілитися в загадковий образ, і тоді ми не могли її впізнати – саме вона була під маскою Ворона, а зараз перед нами Злата Огневич! Я розкусив цей хід, адже я досить хитра людина, до того ж мене багато разів обманювали. Тому я впевнений, що це Злата Огневич!", – запевнив Андрій Данилко.

В кінці фіналу Сонце зійшлася у двобої з романтичним Драконом, разом вони виконали пісню "Іноземець" співака Валерія Меладзе. Тоді ж глядачі в залі підтримали своїми голосами Сонце і віддали йому звання переможця грандіозного шоу. Так, усі дізналися, що під маскою ховалася популярна співачка Злата Огневич.

"Ми намагалися вас заплутати, але ви такі розумні та кмітливі, що це практично нереально зробити! Але, погодьтеся зі мною, в ефірі, коли був Ворон, ви трошки заплутались я для цього зробила все, що було в моїх силах", – поділилася переможниця гіпершоу "Маска" Злата Огневич.

Злата Огневич виступала в образі Сонця (фото: прес-служба шоу "Маска")