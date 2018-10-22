"Богиня ламінату": Нікітюк закликала шанувальників обговорити її оцінки на Танцях з зірками

Фото: колаж РБК-Україна

"Скоро і каналів не буде, де немає Лесі, ось це монополія. Так що тримайся у танцях до переможного кінця", - закликали шанувальники зірки

Відома українська телеведуча та учасниця телешоу "Танці з зірками" Леся Нікітюк прокоментувала свій виступ на 9 випуску програми, яка відбулася 21 жовтня. Про це зірка написала у своєму Instagram.

"Вчора судді вчергове довели, що мої танці це очко (21 бал)", - написала вона.

Никитюк також додала, що чекає від своїх підписників обговорень у коментарях.

Скріншот (instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники Лесі не змусили себе просити та відзначили у коментах, що дивляться танцювальне шоу "Танці з зірками" в основному заради її дивовижної подачі та енергії:

"Леся, ви прекрасна дівчина!!!! Тільки заради вас і дивимося танці";

"Леся, виграй до біса це шоу! Наф*г усіх. Може інші і танцюють краще, але а ти просто Богиня ламінату. Твоя енергія, твоя подача танцю. Ні в кого більше такого немає! Дивлюся тільки через тебе";

"Ну я навіть не знаю, хто там і як професійно танцює, але думаю, що більшість людей дивляться на загальну яскраву картинку, на шоу. І Леся самий що не є справжній претендент на перемогу в цьому плані. Я особисто в цьому році, виключно завдяки тобі, дивлюся Танці з зірками. Ти дуже талановита різнопланова людина!!! Дякуємо за гарний настрій!!! Ти молодець!!!";

Скріншот (instagram.com/lesia_nikituk)

"Я взагалі тільки через вас ці танці дивлюся. А вони, хитрі, вас під кінець вічно ставлять, не дають раніше лягти. Вам удачі, з вашої харизмою можна танцювати як заманеться";

"При чому тут судді? Леся, Ви ведете себе, як п'ятирічна дитина. Судді, незважаючи на вашу поведінку, дуже лояльно до Вас ставляться. До чого ці витівки? Прислухайтеся до професіоналів. В проекті всі зірки мають такий досвід у танцях, як і Ви. А Ви, замість того, щоб поліпшити свої танцювальні вміння, відволікаєте себе на якісь безглузді вчинки. Поводьтеся, як справжня леді, а не торговка з 7-го кілометра!";

Скріншот (instagram.com/lesia_nikituk)

"Скоро і каналів не буде, де немає Лесі, ось це монополія. Так що тримайся в танцях до переможного кінця";

"Мені здається, що винна не пара, яка танцює, а ті, хто постановку ставлять, хто придумує танець, а якщо чесно, постановка так собі";

"Ти найкраща у всьому. Ми тебе дуже любимо";

"Привіт. Леся поки у Вас є підтримка Ваших шанувальників, не здавайтесь і плювати на всі оцінки, вони не головне, головне любов людей, які вас підтримують. А все інше мішура. Будьте стільки в цьому шоу, скільки побажає глядач, а не судді"...

Скріншот (instagram.com/lesia_nikituk)

Як повідомлялося, нещодавно зірка головного танцювального шоу "Танці з зірками" записала іронічну пісню про самому критичному члена журі Влада Яму.

Нагадаємо, що 19 жовтня телеведуча та учасниця телешоу "Танці з зірками" Леся Нікітюк відзначила свій день народження - їй виповнився 31 рік.

Також ми писали, що 21 жовтня відбувся дев'ятий випуск шоу "Танці з зірками", в якому 7 залишилися зоряних пар перевтілилися у справжніх артистів цирку. У зоні ризику опинилися Денис Берінчик та катерина Білявська, Руслан Сенічкін та Яна Цибульська, Michelle Andrade і Дмитро Жук, і за одноголосним оцінками суддею проект покинули Руслан Сенічкін та Цибульська Яна.

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Відео: РБК-Україна