Зважені та щасливі 9 сезон 13 выпуск: Ночь красоты в лагере похудения

Сегодня, 21 ноября, в 19:00 на телеканале СТБ состоится тринадцатый выпуск самого весомого проекта страны Зважені та щасливі 9 сезон. Ведущая – Анита Луценко. Тренері – Марина Боржемская, Иракли Макацария.

На этой неделе состоится самое ожидаемое событие сезона – ночь красоты! Взвешенные будут идти по красной дорожке, чтобы впечатлить всю страну. К этому событию всех будет готовить самый титулованный дизайнер страны Андре Тан.

Но дизайнер придумает для участников особую плату за свою работу – забег длиной в 13 км. Тот, кто финиширует первым, получит от Андре, кроме яркого образа, еще и -2 кг на взвешивании.

В этому выпуске дизайнер расскажет, как подобрать одежду людям "плюс сайз". А также кто-то из участников наконец-то решится на… поцелуй!

Смотрите "Зважені та щасливі" сегодня в 19:00 на телеканале СТБ и вдохновляйтесь на собственные перемены.

Зважені та щасливі 9 сезон: как прошел 12-й выпуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Выпуск 12 от 14.11.2019

После возвращения выбывших в шоу Зважені та щасливі 9 сезоне выпуске 12 от 14.11.2019 стало слишком много участников-одиночек. Поэтому Анна Кушнерук устроит последний обмен партнерами в этом сезоне. Паша хочет воспользоваться этим шансом, чтобы вернуть розовую Наташу. Целую неделю он ухаживает за ней и даже поет песни под ее окном. Произвело ли это впечатление на девушку? И выиграет ли Паша у своего конкурента розового Коли? Узнайте в проекте Зважені та щасливі 2019.

Новоиспеченным парам будет некогда привыкать друг ко другу, ведь совсем скоро им придется бежать кросс в 10 км по пересеченной местности и проходить сразу 10 препятствий: нырять под сетку, лезть в грязи на четвереньках, карабкаться на крутой трамплин и еще много интересного. Профессиональные спортсмены готовятся к таким дистанциям заранее, но у героев будет всего несколько минут, чтобы собраться с мыслями. У кого из них хватит выносливости и воли к победе, чтобы дойти до финиша, а кто откажется участвовать на середине пути? Смотрите прямо сейчас в 12 выпуске Зважені та щасливі-9.