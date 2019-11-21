Зважені та щасливі 9 сезон 13 випуск: Ніч краси в таборі схуднення

Сьогодні, 21 листопада, о 19:00 на телеканалі СТБ відбудеться тринадцятий випуск найвагомішого проекту країни Зважені та щасливі 9 сезон. Ведуча – Аніта Луценко. Тренері – Марина Боржемська, Іраклі Макацарія.

На цьому тижні відбудеться найочікуваніша подія сезону – ніч краси! Зважені будуть йти по червоній доріжці, щоб вразити всю країну. До цієї події буде готувати найтитулованіший дизайнер країни Андре Тан.

Але дизайнер придумає для учасників особливу плату за свою роботу – забіг довжиною 13 км. Той, хто фінішує першим, отримає від Андре, крім яскравого образу, ще й -2 кг на зважуванні.

У цьому випуску дизайнер розповість, як підібрати одяг людям "плюс-сайз". А також хто з учасників нарешті зважиться на... поцілунок!

Дивіться "Зважені та щасливі" сьогодні в 19:00 на телеканалі СТБ та надихайтеся на власні зміни.

Зважені та щасливі 9 сезон: як пройшов 12-й випуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Випуск 12 від 14.11.2019

Після повернення вибулих у шоу Зважені та щасливі 9 сезоні випуск 12 від 14.11.2019 стало занадто багато учасників-одинаків. Тому Ганна Кушнерук влаштує останній обмін партнерами в цьому сезоні. Паша хоче скористатися цим шансом, щоб повернути рожеву Наташу. Цілий тиждень він доглядає за нею і навіть співає пісні під її вікном. Зробила це враження на дівчину? І виграє Паша у свого конкурента рожевого Колі? Дізнайтеся у проекті Зважені та щасливі 2019.

Новоспеченим парам буде колись звикати один до одного, адже зовсім скоро їм доведеться бігти крос в 10 км по пересіченій місцевості і проходити відразу 10 перешкод: пірнати під сітку, лізти в бруду на четвереньках, дертися на крутий трамплін і ще багато цікавого Професійні спортсмени готуються до таких дистанціях заздалегідь, але у героїв буде всього декілька хвилин, щоб зібратися з думками. У кого з них вистачить витривалості та волі до перемоги, щоб дійти до фінішу, а хто відмовиться брати участь на середині шляху? Дивіться прямо зараз в 12 випуск Зважені та щасливі-9.