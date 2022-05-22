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На эти знаки Зодиака свалятся денежные проблемы в конце весны: список неудачников

Новина українською →
Воскресенье 22 мая 2022 07:00
На эти знаки Зодиака свалятся денежные проблемы в конце весны: список неудачников Фото: Гороскоп 2022 (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп 2022 расскажет про знаки Зодиака, которым конец этой весны принесет ряд денежных проблем. Астрологи рассказали, как пережить неудачу и "черную полосу".

Об этом пишет Slovofraza.

Телец

Тельцам удастся заранее диагностировать попытки обмана и мошенничества, которіх будет немало. Астрологи предупреждают, что вам нужно быть предельно осторожными в обращении с деньгами. Также есть риск "удариться" в ностальгию. Избегайте этого и смотрите вперед.

Рак

Ракам понадобится крепкая энергетика, чтобы противостоять проблемам, которых будет немало, в том числе и с финансами. Есть вероятность того, что все резко пойдет наперекосяк. Это значит, что Ракам необходимо более тщательно планировать дела и не надеяться на то, что Вселенная сделает всю работу за них.

Скорпион

У Скорпионов может проснуться чрезмерная осторожность, граничащая с трусостью. Не нужно давать слабину и позволять сомнениям рушить мечты и планы. Вселенная незаметно внесет свои коррективы в жизнь Скорпионов, благодаря чему финансовая жизнь этих людей изменится, но уже ближе к началу лета.

Ранее мы писали, каким знакам Зодиака повезет до конца 2022 года.

Кроме того сообщалось, что ждет каждый знак Славянского гороскопа.

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