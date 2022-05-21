Астрологи определили главных счастливчиков среди знаков Зодиака до конца 2022 года

Гороскоп на 2022 год расскажет о четырех знаках Зодиака, которым до конца лета улыбнется удача. Этих избранных ждет много приятных сюрпризов, а счастье будет во многих начинаниях.

Овен

Вам повезет в делах. Астрологи советуют не сомневаться в себе, даже если придется рисковать.

Если первое полугодие вы по большей части планировали, то во втором - начинайте действовать.

Близнецы

2022 год будет наполнен для вас испытаниями, которые лишь на первый взгляд могут показаться негативным моментом.

На самом деле вы откроете в себе много новых возможностей и талантов. Поэтому скоро вы сможете улучшить свое финансовое состояние.

Скорпион

Астрологи говорят, что вы можете осуществить свою давнюю мечту, сделать свое хобби реальным способом заработка.

Конечно, придется активно работать, раскручивать себя, но к концу года у вас уже будут клиенты и стабильный доход.

Водолей

Вам придется потрудиться, но у вас будет главное для достижения успеха - цель.

Способные представители знака непременно станут создателями отличной карьеры, новых проектов и других профессиональных успехов.