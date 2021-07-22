На эти знаки Зодиака свалится богатство до конца июля: ищите себя среди избранных!

Рак

Конец июля будет довольно удачным для Раков, в нем вполне вероятны приятные перемены, которые сильно повлияют на вас. Смело намечайте дела и встречи с деловыми партнерами, не лишним будет напомнить руководителю об обещанном повышении или увеличении зарплаты, в целом, этот период обещает немало перспектив к увеличению доходов.

Благоприятные дни: 26, 27, 31.

Водолей

Это время станет весьма удачным для Водолеев, вам следует заниматься финансовыми операциями, искать новые источники доходов или всячески стараться улучшить свое материальное положение. Водолеев ждет немало перспектив к карьерному росту или увеличению зарплаты, а бизнесменам нужно начать рекламировать свои услуги или продукцию.

Благоприятные дни: 28, 29, 30.

Рыбы

Конец июля станет временем кардинальных перемен и значимых событий для Рыб. Вы получите немало шансов улучшить свою жизнь на работе, личном фронте и в отношении денег. У вас будет много возможностей получить большой доход. Бизнесменам следует проводить больше встреч и переговоров, а фрилансерам заниматься поиском новых клиентов. Тем, кто ищет дополнительный заработок, стоит обратить внимание на такие способы, как монетизация хобби.

Благоприятные дни: 26, 27.