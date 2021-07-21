Глоба назвал четыре знака Зодиака, которых в августе 2021 постигнут неудачи

Гороскоп на август 2021 от Павла Глобы сулит четырем знакам Зодиака проблемы и опасности, которые их могут настигнуть в последний месяц лета. Астролог дал каждому из них совет, как уберечься и не наломать дров в этот непростой для них период.

Близнецы

Глоба говорит, что представителям этого знака Зодиака вряд ли стоит рассчитывать на отдых. Вы можете как никогда ощутить на себе последствия собственной лени, а накопившиеся задачи придется выполнять срочно и все сразу. Пока все будут нежиться на шезлонгах, Близнецам доведется усердно работать.

Рак

Для Раков август будет наполнен конфликтами. Ссоры и недопонимания возможны не только на работе, но и с близкими людьми. Вам следует набраться терпения и продемонстрировать чудеса дипломатии. Учитесь договариваться, чтобы окончательно все не разрушить.

Дева

Павел Глоба говорит, что Девы могут столкнуться с огромными проблемами со здоровьем. Вас ждет травмоопасный месяц, возможны ожоги - будьте осторожны с огнем. Астролог советует хотя бы на время отказаться от экстрима и не усердствовать в спортзале.

Водолей

Для вас настало время положиться на волю судьбы. В августе лучше ничего не планировать, отдаться течению и научиться балансировать между своими желаниями и требованиями, которые вам предъявляет окружение. Но выход есть из любой ситуации, напоминает Глоба. Особенно если вы готовы к компромиссам.