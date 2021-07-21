Глоба назвал четыре знака Зодиака, которых в августе 2021 постигнут неудачи
Гороскоп на август 2021 от Павла Глобы сулит четырем знакам Зодиака проблемы и опасности, которые их могут настигнуть в последний месяц лета. Астролог дал каждому из них совет, как уберечься и не наломать дров в этот непростой для них период.
Об этом пишет ЭГ.
Близнецы
Глоба говорит, что представителям этого знака Зодиака вряд ли стоит рассчитывать на отдых. Вы можете как никогда ощутить на себе последствия собственной лени, а накопившиеся задачи придется выполнять срочно и все сразу. Пока все будут нежиться на шезлонгах, Близнецам доведется усердно работать.
Рак
Для Раков август будет наполнен конфликтами. Ссоры и недопонимания возможны не только на работе, но и с близкими людьми. Вам следует набраться терпения и продемонстрировать чудеса дипломатии. Учитесь договариваться, чтобы окончательно все не разрушить.
Дева
Павел Глоба говорит, что Девы могут столкнуться с огромными проблемами со здоровьем. Вас ждет травмоопасный месяц, возможны ожоги - будьте осторожны с огнем. Астролог советует хотя бы на время отказаться от экстрима и не усердствовать в спортзале.
Водолей
Для вас настало время положиться на волю судьбы. В августе лучше ничего не планировать, отдаться течению и научиться балансировать между своими желаниями и требованиями, которые вам предъявляет окружение. Но выход есть из любой ситуации, напоминает Глоба. Особенно если вы готовы к компромиссам.
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