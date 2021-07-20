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Эти знаки Зодиака скоро ждет оглушительный успех: проверьте себя в списке везунчиков!

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Вторник 20 июля 2021 06:00
Эти знаки Зодиака скоро ждет оглушительный успех: проверьте себя в списке везунчиков! Фото: Гороскоп на июль 2021 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп 2021 сулит оглушительный успех трем знакам Зодиака. Этим счастливчикам звезды и планеты подарят много шансов до конца этой недели - с 20 по 25 июля. Кое-кому будет везти в деньгах и карьере, а кому-то в любви. Проверьте свой знак в списке, составленном астрологами!

Об этом пишет slovofraza.

Близнецы

Астрологи уверены, что вас ждет крайне продуктивная неделя. Близнецы будут очень успешными в творчестве и интеллектуальной работе. Благодаря содействию небесных светил представители знака Зодиака обретут особую харизму и обаяние на этой неделе. Поэтому время крайне благоприятно для новых знакомств, поиска любви. Главное - избегать публичных ссор и не выносить из избы сор.

Дева

На этой неделе ночные светила в идеальном положении для того, чтобы Девы смогли ощутить прилив сил и бодрости. Это идеальное время для активных действий - астрологи уверены, что у вас все получится, если правильно расставить приоритеты. Вас ждут новые возможности, особенно на выходных.

Козерог

Эта неделя будет очень благоприятна для Козерогов, особенно ее первая половина. Астрологи считают, что вы сможете обрести свежий взгляд на жизнь, изменить мышление, правильно расставить задачи и обозначить новые цели, задачи. Вероятность исполнения заветной мечты очень велика для вас. Главное - продолжать идти к ней.

Ранее астролог Павел Глоба предупредил про крутые перемены, которые принесет август 2021 некоторым знакам Зодиака.

Также мы писали, что астролог Арина Артуровна рассказала, кому повезет, а кому - нет в период, связанный с ингрессией Венеры в знак Девы.

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