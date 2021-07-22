На ці знаки Зодіаку звалиться багатство до кінця липня: шукайте себе серед обраних!

Рак

Кінець липня буде досить вдалим для Раків, в ньому цілком вірогідні приємні зміни, які сильно вплинуть на вас. Сміливо намічайте справи і зустрічі з діловими партнерами, не зайвим буде нагадати керівнику про обіцяне підвищення або збільшення зарплати, в цілому, цей період обіцяє чимало перспектив до збільшення доходів.

Сприятливі дні: 26, 27, 31.

Водолій

Цей час стане вельми вдалим для Водоліїв, вам слід займатися фінансовими операціями, шукати нові джерела доходів або всіляко намагатися поліпшити своє матеріальне становище. Водоліїв чекає чимало перспектив до кар'єрного зростання або збільшення зарплати, а бізнесменам потрібно почати рекламувати свої послуги або продукцію.

Сприятливі дні: 28, 29, 30.

Риби

Кінець липня стане часом кардинальних змін і значущих подій для Риб. Ви отримаєте чимало шансів поліпшити своє життя на роботі, особистому фронті і щодо грошей. У вас буде багато можливостей отримати великий дохід. Бізнесменам слід проводити більше зустрічей і переговорів, а фрілансерам займатися пошуком нових клієнтів. Тим, хто шукає додатковий заробіток, варто звернути увагу на такі способи, як монетизація хобі.

Сприятливі дні: 26, 27.