Эти знаки Зодиака постигнут неудачи в пятницу 13-го: лучше не выходите из дому!

Гороскоп на пятницу 13 августа подскажет, каким знакам Зодиака следует быть осторожнее в этот день, чтобы с ними не произошло что-либо плохое. Астрологи советуют им не браться за важные задачи, а еще лучше - отсидеться дома.

Телец

Телец будет целый день раздражаться по мелочам. Крупные проблемы тоже могут возникнуть, но их вы примете стоически. Астрологи говорят, что сегодня Телец способен дать волю чувствам, пойти в разнос, но результатом станут только подпорченные нервы - себе и окружающим.

Дева

Деве вряд ли удастся избежать путаницы, связанной с деньгами. Возможно, она незаметно превысила свой бюджет, сделала не ту покупку или же существует неясность с ее счетом в банке. Чего не надо делать точно, так это пытаться завтра исправить ситуацию - сделаете только хуже.

Скорпион

Скорпиону сегодня не стоит даже браться за дела, в которых он не чувствует уверенности в своих силах. А таких дел, к сожалению, будет большинство. День не подходит для решения сложных задач и тем более запуска новых проектов. Вы просто не сможете ориентироваться в быстро меняющейся обстановке.