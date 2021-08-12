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Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которые разбогатеют до конца лета

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Четверг 12 августа 2021 05:30
Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которые разбогатеют до конца лета Фото: Гороскоп 2021 от Павла Глобы (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп 2021 от прославленного астролога Павла Глобы расскажет про три знака Зодиака, которые смогут значительно поправить свое финансовое состояние до конца лета. Представители этих созвездий, по мнению эксперта, станут настоящими денежными магнитами в оставшиеся дни августа.

О главных счастливчиках лета 2021, которым звезды и планеты сулят денежную удачу, пишет slovofraza.

Телец (с 21 апреля по 20 мая)

Представителей этого знака Зодиака ждут небывалые карьерные успехи, считает астролог. Если правильно воспользоваться подсказками звезд, у вас получится вместе с продвижением по ступенькам карьеры продвинуть и свое финансовое положение.

Лев (с 23 июля по 21 августа)

Огненным Львам Павел Глоба рекомендует вложить деньги в интересный и перспективный проект. Такой шаг даст свои плоды в перспективе и сможет обеспечить вам стабильный дополнительный доход в будущем. Главное, не упустить свой шанс, а он обязательно будет.

Водолей (с 20 января по 19 февраля)

Водолеям Павел Глоба советует подружиться с начальством, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Вспомните давнюю украинскую поговорку "Покірне телятко двох маток ссе", и ничего что в ход придется пустить хитрость и немного лицемерия, результат в виде тугого кошелька компенсирует все ваши муки совести.

Ранее астрологи рассказали в гороскопе для всех женщин по знаку Зодиака, что можно, а что нельзя делать на этой неделе.

Также мы писали про первую пятницу, 13-го в августе. Что нельзя делать, чтобы не накликать на себя беду.

Кроме того сообщалось про безобидные вещи, хранящиеся в доме, которые могут превратить каждого в банкрота.

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