Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которые разбогатеют до конца лета

Гороскоп 2021 от прославленного астролога Павла Глобы расскажет про три знака Зодиака, которые смогут значительно поправить свое финансовое состояние до конца лета. Представители этих созвездий, по мнению эксперта, станут настоящими денежными магнитами в оставшиеся дни августа.

Телец (с 21 апреля по 20 мая)

Представителей этого знака Зодиака ждут небывалые карьерные успехи, считает астролог. Если правильно воспользоваться подсказками звезд, у вас получится вместе с продвижением по ступенькам карьеры продвинуть и свое финансовое положение.

Лев (с 23 июля по 21 августа)

Огненным Львам Павел Глоба рекомендует вложить деньги в интересный и перспективный проект. Такой шаг даст свои плоды в перспективе и сможет обеспечить вам стабильный дополнительный доход в будущем. Главное, не упустить свой шанс, а он обязательно будет.

Водолей (с 20 января по 19 февраля)

Водолеям Павел Глоба советует подружиться с начальством, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Вспомните давнюю украинскую поговорку "Покірне телятко двох маток ссе", и ничего что в ход придется пустить хитрость и немного лицемерия, результат в виде тугого кошелька компенсирует все ваши муки совести.