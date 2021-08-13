Ці знаки Зодіаку постигнуть невдачі в п'ятницю 13-го: краще не виходьте з дому!
Гороскоп на п'ятницю 13 серпня підкаже, яким знакам Зодіаку слід бути обережніше в цей день, щоб з ними не сталося що-небудь погане. Астрологи радять їм не братися за важливі завдання, а ще краще - відсидітися вдома.
Про це пише 1001goroskop.
Телець
Телець буде цілий день дратуватися через дрібниці. Великі проблеми теж можуть виникнути, але їх ви приймете стоїчно. Астрологи кажуть, що сьогодні Телець здатний дати волю почуттям, піти в рознос, але результатом стануть тільки зіпсовані нерви - собі і оточуючим.
Діва
Діві навряд чи вдасться уникнути плутанини, пов'язаної з грошима. Можливо, вона непомітно перевищила свій бюджет, зробила не ту покупку або ж існує неясність з її рахунком в банку. Чого не треба робити точно, так це намагатися завтра виправити ситуацію - зробите тільки гірше.
Скорпіон
Скорпіону сьогодні не варто навіть братися за справи, в яких він не відчуває впевненості у своїх силах. А таких справ, на жаль, буде більшість. День не підходить для вирішення складних завдань і тим більше запуску нових проектів. Ви просто не зможете орієнтуватися в швидко мінливій обстановці.
Раніше астролог Павло Глоба розповів, які знаки Зодіаку зможуть розбагатіти до кінця літа.
Також ми писали, що категорично заборонено робити в містичний день, п'ятницю, 13 серпня.