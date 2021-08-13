Ці знаки Зодіаку постигнуть невдачі в п'ятницю 13-го: краще не виходьте з дому!

Гороскоп на п'ятницю 13 серпня підкаже, яким знакам Зодіаку слід бути обережніше в цей день, щоб з ними не сталося що-небудь погане. Астрологи радять їм не братися за важливі завдання, а ще краще - відсидітися вдома.

Телець

Телець буде цілий день дратуватися через дрібниці. Великі проблеми теж можуть виникнути, але їх ви приймете стоїчно. Астрологи кажуть, що сьогодні Телець здатний дати волю почуттям, піти в рознос, але результатом стануть тільки зіпсовані нерви - собі і оточуючим.

Діва

Діві навряд чи вдасться уникнути плутанини, пов'язаної з грошима. Можливо, вона непомітно перевищила свій бюджет, зробила не ту покупку або ж існує неясність з її рахунком в банку. Чого не треба робити точно, так це намагатися завтра виправити ситуацію - зробите тільки гірше.

Скорпіон

Скорпіону сьогодні не варто навіть братися за справи, в яких він не відчуває впевненості у своїх силах. А таких справ, на жаль, буде більшість. День не підходить для вирішення складних завдань і тим більше запуску нових проектів. Ви просто не зможете орієнтуватися в швидко мінливій обстановці.