На эти знаки Зодиака обрушатся серьезные беды в середине августа: Глоба назвал лузеров

Гороскоп на август 2021 от известного астролога Павла Глобы расскажет про три знака Зодиака, которым середина месяца принесет ряд серьезных жизненных трудностей, несчастий и бед.
Об этом пишет slovofraza.
Астролог предупредил знак Зодиака про период испытаний, который начнется в их жизни. На личном фронте Овнов, которые давно в отношениях, могут возникнуть трудности - постарайтесь вернуть свежесть, а то так и до разрыва недалеко. Глоба советует вам сосредоточиться на работе в это время.
Середина августа будет для вас наполнена трудностями и проблемами, но они вовсе не будут непреодолимыми, считает астролог. Главное, держите эмоции под контролем, а решения принимайте лишь после того, как взвесите все нюансы. Особенно будьте осторожны с деньгами и предпринимательским риском.
Представителям этого огненного знака Зодиака следует направить свою энергию на новые начинания. Павел Глоба считает, что если будете и дальше откладывать старт проекта, в этом году можете до него и не дойти. Правильно распределяйте силы и время, а черная полоса - явление временное - скоро все изменится.
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