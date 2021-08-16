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На эти знаки Зодиака обрушатся серьезные беды в середине августа: Глоба назвал лузеров

Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на август 2021 от известного астролога Павла Глобы расскажет про три знака Зодиака, которым середина месяца принесет ряд серьезных жизненных трудностей, несчастий и бед.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Астролог предупредил знак Зодиака про период испытаний, который начнется в их жизни. На личном фронте Овнов, которые давно в отношениях, могут возникнуть трудности - постарайтесь вернуть свежесть, а то так и до разрыва недалеко. Глоба советует вам сосредоточиться на работе в это время.

Телец

Середина августа будет для вас наполнена трудностями и проблемами, но они вовсе не будут непреодолимыми, считает астролог. Главное, держите эмоции под контролем, а решения принимайте лишь после того, как взвесите все нюансы. Особенно будьте осторожны с деньгами и предпринимательским риском.

Лев

Представителям этого огненного знака Зодиака следует направить свою энергию на новые начинания. Павел Глоба считает, что если будете и дальше откладывать старт проекта, в этом году можете до него и не дойти. Правильно распределяйте силы и время, а черная полоса - явление временное - скоро все изменится.

Ранее астролог Арина Артуровна предупредила про особенное время, связанное с Меркурием в Деве.

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Гороскоп