RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На ці знаки Зодіаку обрушаться серйозні біди в середині серпня: Глоба назвав лузерів

Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на серпень 2021 від відомого астролога Павла Глоби розповість про три знаки Зодіаку, яким середина місяця принесе ряд серйозних життєвих труднощів, нещасть і бід.

Про це пише slovofraza.

Овен

Астролог попередив знак Зодіаку про період випробувань, який почнеться в їхньому житті. На особистому фронті Овнів, які давно у стосунках, можуть виникнути труднощі - постарайтеся повернути свіжість, а то так і до розриву недалеко. Глоба радить вам зосередитися на роботі в цей час.

Телець

Середина серпня буде для вас наповнена труднощами і проблемами, але вони зовсім не будуть непереборними, вважає астролог. Головне, тримайте емоції під контролем, а рішення приймайте лише після того, як зважите всі нюанси. Особливо будьте обережні з грошима і підприємницьким ризиком.

Лев

Представникам цього вогняного знака Зодіаку слід направити свою енергію на нові починання. Павло Глоба вважає, що якщо будете і далі відкладати старт проекту, в цьому році можете до нього і не дійти. Правильно розподіляйте сили і час, а чорна смуга - явище тимчасове - скоро все зміниться.

Раніше астролог Аріна Артуровна попередила про особливий час, пов'язаний з Меркурієм в Діві.

Читайте LITE в Google News
Гороскоп