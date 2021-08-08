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Меркурий в Деве: астролог рассказала, какие перемены принесет нам особенное время

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Воскресенье 08 августа 2021 21:00
Меркурий в Деве: астролог рассказала, какие перемены принесет нам особенное время Фото: Гороскоп на август 2021 (facebook.com/zodiakfun)
Автор: Светлана Мащенко

Астролог предупредила об особенном событии, которое будет происходить с 12 по 30 августа. Речь идет о переходе планеты Меркурий в знак Зодиака Дева - времени четкой информации, планирования и анализа.

Своими знаниями с Lite поделилась известный астролог Арина Артуровна.

"Период хорош для того, чтоб привести все свои дела и счета в порядок. На переговорах и встречах рекомендуется говорить по сути, без лишней воды. Вам стоит вспомнить о делах и обязанностях, и начать уже работать или усиленно заняться поиском работы, если вы безработный. Псевдопиар или фальшивая обертка распознается за версту", - считает Арина.

В это время ценится конкретная и четкая информация, которая, даже несмотря на то, что поступает из проверенных источников, перепроверяется, иногда и не раз или собирается из разных источников, анализируется. Никто вам на слово не поверит и на эмоции или провокации вряд ли поддастся.

Благоприятно это время для:

  • поиска деловых контактов
  • собраний и совещаний, планирования
  • составления отчетов, инвентаризации, наведения порядка
  • сдачи анализов и прохождения обследования по здоровью
  • поиска экспертов в своей нише
  • поиска нужных медицинских специалистов
  • консультаций и консультирования
  • найма на работу сотрудников или поиска домашнего персонала
  • поиска работы

Ранее астролог также предупредила обо всех событиях, которые нас ждут в августе 2021.

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