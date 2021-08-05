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Эти знаки Зодиака обречены на успех в августе 2021: найдите себя среди везунчиков!

Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на август 2021 расскажет про четыре самые везучие знаки Зодиака в конце лета. Успех вас ждет в любви, деньгах, карьере.

Об этом пишет slovofraza.

Лев

В августе вам будет очень везти в любви, а особенно тем представителям знака, которые в отношениях. Львы переведут отношения на новый левел, в вашей паре станет больше взаимопонимания. Особую силу получит ваша интуиция, благодаря которой вы сможете направлять свои силы и энергию в нужное русло.

Весы

Жизнь Весов поменяется в лучшую сторону. Месяц будет очень динамичным, наполненным позитивной энергией. Вас ждут интриги и любовные приключения, с радостью и творческими взлетами. Также в августе можно смело баловать себя дорогими покупками.

Козерог

У Козерогов в августе начнется процесс становления новой жизни. Это время станет подспорьем к успеху в любви и в делах, который придет вам с началом осени. К вам вернется энергия, силы, вдохновение, а этот период можно смело назвать "перезагрузкой".

Рыбы

Рыбы в августе получат огромный заряд бодрости. Это будет время, в котором нет ничего невозможного. Вы сможете решить множество проблем: юридических, рабочих, домашних и любовных. Рыбам под силу будет вернуть себе уверенность, оптимизм и творческий потенциал.

Ранее астролог Арина Артуровна рассказала про особенный период, связанный с Солнцем во Льве.

Также астрологи рассказали про знаки Зодиака, которые разбогатеют в августе.

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