Солнце в знаке Льва: кому это время принесет успех, а кому - опасности

Солнце во Льве напряженное Сатурном пробудет в таком положении до 10 августа. В этот период придется много трудиться, делать все качественно и на перспективу. Могут возникнуть проблемы со здоровьем и трудности в отношениях.

В это время дополнительная ответственность и обязанности могут лечь на вас тяжелым и непосильным грузом. С другой стороны педантичность и скрупулезный подход к работе поможет вам добиться хороших результатов. Может показаться, что вы делаете один шаг вперед и восемь - назад. Любой процесс будет идти с большими тормозами.

"Если вы наемный сотрудник, то начальство в целом будет принимать ваши усилия как должное, а вам придется исполнять любые их требования. Небрежность в работе или безответственность не только неприемлемы, но и сработают в будущем против вас. Не стоит добиваться расположения или рассчитывать на удачу, чтобы удержаться на плаву в этот период, только тяжелый и упорный труд дадут результат. Халявы не будет", - говорит астролог.

При этом будут появляться шансы и сигналы, способствующие профессиональному развитию, будто некая сила мягко и плавно заземляет вас, дает почву под ногами и намекает "делай надолго и качественно". Но вы можете столкнуться с неверием в себя, трудностями. Могут быть состояния, что вы не профессионал, самозванец, желания никогда не реализуются

В этот период нас ждут:

вознаграждение за труд в прошлом,

штрафы за прогулянные уроки и работу,

ухудшение личных отношений,

проблемы с законом,

забота о старших, больных.

Могут возникнуть ухудшение здоровья, падению иммунитета и общего энергетического уровня, если не придерживаться дисциплины, режима сна и питания.