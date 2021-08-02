Август осыплет деньгами эти три знака Зодиака: найдите себя среди избранных!

Гороскоп на август 2021 расскажет, кого из знаков Зодиака ждут большие успехи в финансовой сфере - прибыль, повышение зарплаты, доходы откуда не ждали.

Телец

В августе 2021 у вас появится шанс повысить свои доходы, профессионально вырасти благодаря действиям в бизнесе или карьерному росту. Не исключено получение финансовой помощи от родственников, выгоды со стороны влиятельных людей, начальства.

Особенно хорошо пойдет теневой бизнес, медицина, сферы, связанные с морем и водой, живностью, доходы от творчества.

Рак

В течении августа 2021 Раки будут получать большое количество заказов и без работы не останутся. Вы сможете также привлечь дополнительные финансы, взять кредит или найдете дополнительные источники заработка. Также большая вероятность, что вы перейдете на режим онлайн или возьмете удаленку.

Если вам понадобится определенная сумма для нового проекта, вы сможете найти помощь у спонсоров или заключить выгодную коллаборацию. Самое главное не спустить все на развлечения, подарки и разного рода мероприятия.

Стрелец

С финансовой точки зрения для Стрельцов очень успешной окажется третья декада. Хороший доход получат те, кто занят умственным трудом, консультационной и организаторской деятельностью, коммерцией.

В карьере и рабочем коллективе вас ожидает творческий успех, возможна поддержка со стороны тайного покровителя. Если вы в поиске, то вторая и третья декады августа будут насыщены на предложения.

Астролог советует использовать контакты с зарубежными фирмами или специалистами - они помогут выстроить перспективные планы, получить высшее образование, расширить горизонты.