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Ці знаки Зодіаку приречені на успіх в серпні 2021: знайдіть себе серед везунчиків!

Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на серпень 2021 розповість про чотири найбільш везучі знаки Зодіаку в кінці літа. Успіх вас чекає в любові, грошах, кар'єрі.

Про це пише slovofraza.

Лев

У серпні вам буде дуже щастити в коханні, а особливо тим представникам знака, які у стосунках. Леви переведуть стосунки на новий левел, у вашій парі стане більше взаєморозуміння. Особливу силу отримає ваша інтуїція, завдяки якій ви зможете направляти свої сили і енергію в потрібне русло.

Терези

Життя Терезів зміниться в кращу сторону. Місяць буде дуже динамічним, наповненим позитивною енергією. Вас чекають інтриги і любовні пригоди, з радістю і творчими злетами. Також в серпні можна сміливо балувати себе дорогими покупками.

Козеріг

У Козерогів в серпні почнеться процес становлення нового життя. Цей час стане початком шляху до успіху в коханні і в справах, який прийде вам з початком осені. До вас повернеться енергія, сили, натхнення, а цей період можна сміливо назвати "перезавантаженням".

Риби

Риби в серпні отримають величезний заряд бадьорості. Це буде час, в якому немає нічого неможливого. Ви зможете вирішити безліч проблем: юридичних, робочих, домашніх і любовних. Рибам під силу буде повернути собі впевненість, оптимізм і творчий потенціал.

Раніше астролог Аріна Артуровна розповіла про особливий період, пов'язаний з Сонцем у Леві.

Також астрологи розповіли про знаки Зодіаку, які розбагатіють в серпні.

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