Эти знаки Зодиака накроет удачей в последние дни зимы: счастливчиков лишь трое!

Гороскоп на последнюю февральскую неделю с 22 по 28 февраля 2021 расскажет про везунчиков, которым звезды готовят огромные шансы схватить удачу за хвост в последние дни зимы. Астрологи дали советы этим представителям зодиакального круга, как выжать максимум из этого периода

Весы

У Весов наступает то самое время, когда необходимо преодолеть себя, стать лучше и сильнее. Вполне возможно, что на пути у этих людей появятся трудности, с которыми придется справляться максимально быстро и оперативно, но лишь в самом начале недели. Звезды и планеты будут в очень благоприятном положении 25 и 26 февраля. В отношениях Весов ждет много сюрпризов и удовольствий

Скорпион

Скорпионы на этой неделе будут очень успешными у противоположного пола. В отношениях им стоит бороться с привычной для них ревностью. Всем, кто в сейчас поисках, стоит заняться своей внешностью - обновить гардероб, сделать новую прическу. Это идеальное время для перевода отношений на новый уровень.

Водолей

Водолеев ожидают очень яркие и большие перемены в жизни. Нельзя исключать и негативных перемен, особенно в сфере финансов. На работе и в бизнесе может произойти что-нибудь не очень хорошее. Что касается сферы любви, то тут вас ждет большой успех, причем вне зависимости от того, одиноки вы или нет.